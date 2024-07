Giancarlo Esposito profetizza: "Megalopolis cambierà il modo di lavorare dei registi"

Giancarlo Esposito è convinto dell'influenza che avrà nel futuro del cinema Megalopolis, l'ultimo discusso e ambizioso film di Francis Ford Coppola presentato all'ultimo Festival di Cannes, nel quale l'attore recita in uno dei ruoli più importanti.

Nonostante le critiche divisive intorno all'ultima tormentata e gigantesca produzione del regista de Il padrino, Esposito non ha dubbi: il film contribuirà a modificare il metodo di lavoro dei registi cinematografici.

Cambiamento

L'impatto di Megalopolis sarà duraturo, secondo Giancarlo Esposito:"È semplicemente un film brillante e bellissimo. Non voglio definirlo soltanto un film artistico perché penso che sia un'opera progressivamente diversa, che cambierà il modo in cui molti registi vedono il fare cinema".

Adam Driver in una scena di Megalopolis

Nel film sono presenti dei dettagli significativi:"Gli elementi che ha inserito, come il momento live sul palco che interagisce con il film, sono qualcosa di mai visto prima. Mi ha insegnato ad essere coraggioso, a non arrendermi mai, a perseverare e a fare quello che dico".

Megalopolis racconta la storia di un architetto (Adam Driver) che cerca di ricostruire la città di New Rome dopo un disastro, scontrandosi con il sindaco corrotto Franklyn Cicero (Giancarlo Esposito). Il messaggio del film ha commosso la star di Breaking Bad:"Mi sono seduto ad un posto di distanza da Francis a Cannes e avevo le lacrime agli occhi alla fine del film, perché sento che ha un messaggio forte. Dice qualcosa su come pensiamo e viviamo, e incoraggia le persone ad aprire la mente e pensare in modo progressivo al nostro mondo. Un messaggio così grande e visionario".

In quanto attore, Giancarlo Esposito sostiene di lavorare profondamente e metodicamente sui propri progetti per essere preparato:"A volte, però, devo ricordarmi di lasciare andare. E questo film me l'ha ricordato". Nel cast di Megalopolis anche Nathalie Emmanuel, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Jon Voight, Jason Schwartzman, Talia Shire e Laurence Fishburne.