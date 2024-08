Marvel: primo sguardo a Daredevil e Red Hulk nel nuovo trailer celebrativo per gli 85 anni

Diversi film e show televisivi dei Marvel Studios, tra cui Thunderbolts, Daredevil: Born Again e Ironheart, sono stati presentati in anteprima in uno speciale video per l'85° anniversario dello studio pubblicato pochi istanti fa.

Il video speciale attraversa 85 anni di storia della Marvel, dalle pagine colorate dei fumetti del creatore Stan Lee a Iron Man, il film che ha dato il via al Marvel Cinematic Universe, fino al blockbuster campione di incassi di quest'estate Deadpool & Wolverine.

Alla fine del video, i fan hanno potuto dare una prima occhiata ufficiale al Red Hulk di Harrison Ford, che debutterà in Captain America: Brave New World, al ritorno del vigilante cieco di Charlie Cox in Daredevil: Born Again, all'high-tech Riri Williams di Dominque Thorne in Ironheart e al cast di Thunderbolts, tra cui il Soldato d'Inverno di Sebastian Stan e Yelena Belova di Florence Pugh.

Ricordiamo che Captain America: Brave New World è il prossimo film Marvel Studios in arrivo al cinema, il 14 febbraio 2025, seguito qualche mese più tardi da Thunderbolts, il 2 maggio.

Il cast dei Thunderbolts comprende i membri del cast di Black Widow Pugh, David Harbour e Olga Kurylenko, che interpretano Yelena Belova, Alexei Shostakov/Custode Rosso e Taskmaster. A loro si aggiungono Hannah John-Kamen (Ghost di Ant-Man and the Wasp), Russell (John Walker di The Falcon and the Winter Soldier) e Julia Louis-Dreyfus, nel ruolo della mente Valentina Allegra de Fontaine. La star di Top Gun: Maverick Lewis Pullman interpreta il potente supereroe Sentry. Geraldine Viswanathan e Harrison Ford, nei panni di Thaddeus "Thunderbolt" Ross di Captain America: Brave New World, completano il cast.

Ancora nessuna data d'uscita ufficiale per Daredevil: Born Again, che riporterà sugli schermi il vigilante di Charlie Cox dopo i suoi camei in Spider-Man: No Way Home, in She-Hulk e brevemente in Echo. Nel filmato, infine, è presente un doveroso omaggio a Chadwick Boseman, interprete di Black Panther scomparso nell'agosto 2020.