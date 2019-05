Marvel sta sviluppando un film o una serie tv Disney+ sul Power Pack!

Il Power Pack potrebbe fare il suo ingresso nella Fase 4 o Fase 5 dell'MCU in forma di film o serie tv per Disney+.

Mentre si attende di conoscere i titoli che andranno a comporre la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, scopriamo che i Marvel Studios hanno messo in cantiere un nuovo progetto, un film o una serie tv per Disney+ incentrati sul Power Pack.

Da anni i rumors sull'arrivo del Power Pack nell'MCU si susseguono, pur non essendo uno dei fumetti più celebrati della Marvel, il capo del Marvel Studios Kevin Feige è un grande fan del Power Pack tanto da menzionarli con entusiasmo nel tour promozionale di Avengers: Infinity War.

Finalmente un progetto sul Power Pack è in fase di sviluppo attivo, ma per adesso non sappiamo se si tratti di un lungometraggio o di una serie tv per Disney+. Il fatto che il fumetto sia incentrato su un gruppo di supereroi adolescenti ben si sposerebbe con la natura di una piattaforma streaming per famiglie. Naturalmente attendiamo la conferma ufficiale da parte di Marvel per avere ulteriori dettagli sul progetto che potrebbe far parte della Fase 4 o addirittura della Fase 5 dell'MCU.

Il Marvel Cinematic Universe e la Fase 4 dopo Avengers Endgame: prime ipotesi sul futuro

Nel frattempo, la Fase 3 dell'MCU si concluderà a luglio con l'arrivo al cinema di Spider-Man: Far From Home, uno dei film più attesi del 2019, che si svolgerà dopo Avengers: Endgame e riporterà sullo schermo Tom Holland nei panni di Peter Parker. Nel cast Marisa Tomei, Michael Keaton e Jon Favreau, oltre alla new entry Jake Gyllenhaal, nei panni di Mysterio. Confermata anche la presenza di Samuel L. Jackson, iconico interprete di Nick Fury, e dell'attrice Cobie Smulders, che ha la parte di Maria Hill. A dirigere Spider-Man: Far From Home ci sarà ancora Jon Watts.

L'uscita italiana di Spider-Man: Far From Home è fissata per il 10 luglio.