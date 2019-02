Marvel, Kevin Feige promette: "Le serie tv Disney+ saranno collegate all'MCU"

Le serie Marvel in arrivo su Disney+ saranno strettamente collegate al Marvel Cinematic Universe. Parola di Kevin Feige. Il boss dei Marvel Studios è tornato a parlare del servizio streaming in arrivo e delle nuove serie tv che ci attendono, a partire da quella su Loki. Loki vedrà la presenza della star Tom Hiddleston che passerà dal grande al piccolo schermo. A differenza delle serie Marvel/Netflix, separate dall'MCU, i nuovi show attingeranno direttamente all'universo costruito da Marvel in 10 anni.

"Gli show in arrivo su Disney+ saranno produzioni Marvel Studios" ha specificato Kevin Feige. "Saranno strettamente connessi ai film dell'MCU presenti, passati e futuri."

La serie su Loki, almeno a giudicare dai rumor circolati finora, dovrebbe esplorare differenti epoche del Marvel Cinematic Universe nel narrare le avventure del Dio della Menzogna. Loki sarà ambientata nel corso della storia umana e seguirà il personaggio nella sua serie di inganni e mistificazioni in varie epoche in cui riuscirà a influenzare gli eventi storici.

Per quanto riguarda le altre serie Marvel in arrivo su Disney+, dovremo attendere il San Diego Comic Con per avere ulteriori dettagli. Kevin Feige spiega, infatti, che verrà mantenuto il segreto fino a dopo l'uscita in sala di Avengers: Endgame e Spider-Man: Far From Home.

"Come abbiamo fatto in passato, non annunceremo nessun progetto post Avengers: Endgame o Spider-Man: Far From Home fino all'uscita dei film in questione" dichiara Feige. lasciando campo aperto ai commenti dei fan che sui social si sta sbizzarrendo nell'ipotizzare quali altri eroi Marvel prenderanno la via del piccoli schermo.

