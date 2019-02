Loki: Tom Hiddleston fa ufficialmente parte del cast della serie

Loki, la nuova serie destinata al servizio di streaming Disney+, potrà ufficialmente contare sulla presenza dell'attore Tom Hiddleston.

La star, interprete del ruolo già nei cinecomic della Marvel, ritornerà quindi sul set per raccontare le nuove avventure, ambientate in diverse dimensioni temporali, del fratello di Thor.

La conferma è arrivata grazie a un intervento di Alan Horn, a capo di Disney Film, che ha dichiarato parlando delle nuove strategie relative ai contenuti: "Marvel ha alcuni progetti: realizzeremo una serie con Tom Hiddleston che interpreta il personaggio di Loki".

Per ora la produzione non ha comunque rivelato il grado di coinvolgimento di Hiddleston che potrebbe essere una voce narrante o essere coinvolto solo in alcune riprese, sfruttando la capacità del personaggio di assumere l'aspetto di altre persone per limitare l'impegno sul set.

Disney+ sta lavorando all'ideazione di alcune serie limitate, composte ciascuna da sei-otto episodi, con protagonisti i personaggi del Marvel Cinematic Universe e, oltre a Loki, attualmente è in fase di sviluppo lo show dedicato a Scarlet Witch, l'eroina interpretata dall'attrice Elizabeth Olsen. In futuro altri supereroi dovrebbero approdare sul piccolo schermo e Kevin Feige sarà coinvolto nella produzione dei vari progetti.