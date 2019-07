Marvel guarda oltre la Fase 4 dell'MCU: "Abbiamo 6000 personaggi nel nostro catalogo"

Il futuro di Marvel si presenta fortunato e affollato, vista la disponibilità di 6000 personaggi in catalogo da portare al cinema e in tv dopo la Fase 4 dell'MCU.

Il futuro della Marvel si profila roseo, oltre la Fase 4 dell'MCU c'è ancora tanto da raccontare visto che, come sottolineano i produttori dello studio, in catalogo Marvel vi sono 6000 personaggi.

L'executive dei Marvel Studios Victoria Alonso ha anticipato il futuro dello studio spiegando che ci sarà ancora molto da dire oltre alla Fase 4 dell'MCU che occuperà il 2020 e il 2021:

"Ci sono ancora tante storie da raccontare, e l'arrivo della piattaforma streaming Disney+ moltiplicherà le possibilità. Marvel possiede 6.000 personaggi in catalogo. Ci saranno sempre bambini che racconteranno queste storie e non è un problema la morte di alcuni personaggi, morire è solo una condizione della mente."

La Alonso ha inoltre sottolineato la pressione per mantenere la qualità elevata: "Se non facciamo un buon film, non siamo noi. La pressione interna è superiore a quella dei media e dei fan. Proviamo a cercare strade diverse, prendiamo dei rischi. non possiamo fare la stessa cosa ogni volta."

Il prossimo capitolo del Marvel Cinematic Universe in uscita sarà Black Widow, previsto per il 1 maggio 2020, il film che darà il via alla Fase 4 dell'MCU e "dovrebbe essere il miglior film che possiamo fare."

Non manca un'importante riferimento all'inclusione, faro della politica artistica dei Marvel Studios: "Quando mi sono recata per la prima volta al SIGGRAPH, credo che ci fossero una dozzina di donne. Abbiamo fatto un lungo cammino, ma la strada è lunga e lenta, non parlo solo di uomini e donne. Prendersi dei rischi è la cosa migliore che possiamo fare. Se non è in programma, non è detto che non si possa fare".