Marvel, Eyes of Wakanda: il primo spettacolare teaser trailer ci riporta nel mondo di Black Panther

È tempo per i fan dei Marvel Studios di tornare nel mondo di Black Panther: lo studio ha diffuso in streaming il primo teaser trailer della prossima serie Disney+, Eyes of Wakanda, che ci dà un primo assaggio di ciò che accadrà nell'attesissima serie animata prodotta da Ryan Coogler.

Il breve filmato offre agli spettatori uno sguardo ai grandi guerrieri della fittizia nazione africana nel corso della storia, guerrieri che i fan impareranno a conoscere seguendo l'eroe della serie, un guerriero Dora Milaje caduto in disgrazia e incaricato di recuperare gli artefatti rubati di Vibranium.

"Il Wakanda è un regno dai molti segreti", spiega una voce fuori campo mentre vediamo scorrere alcune immagini che ci introducono i nuovi personaggi di questa nuovissima serie animata in arrivo su Disney+ il 27 agosto 2025.

Una serie animata per onorare ed esplorare la storia del Wakanda

Eyes of Wakanda: una nuova immagine della serie Marvel

Come Todd Harris, showrunner di Eyes of Wakanda, ha precedentemente dichiarato a Entertainment Weekly, la serie combinerà quella che lui definisce "l'interconnettività della Marvel con l'interconnettività della storia umana".

Eyes of Wakanda: un duello della serie Marvel

Harris ha descritto Eyes of Wakanda come una "antologia adiacente". Si tratta di una raccolta di storie brevi ambientate in periodi diversi che formano un'unica narrazione continua. "Stesso Paese, due mondi diversi", ha spiegato. "Man mano che facciamo le nostre pietre di paragone nel tempo, vediamo questo tipo di evoluzione".

L'autore ha aggiunto che la storia "inizia durante la fine dell'Età del Bronzo occidentale", che dà il via a una "gigantesca storia di spionaggio che si protrae nel tempo. Abbiamo una specie di James Bond del Wakanda, e a volte una Jane Bond, con sullo sfondo tutte le meraviglie del Wakanda".