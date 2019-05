Marvel: annunciate le date di uscita dei prossimi film e di New Mutants

Il Marvel Cinematic Universe proseguirà con numerosi nuovi titoli in arrivo nei prossimi anni e Disney ha ora annunciato le date previste per la distribuzione nei cinema.

I cinecomic tratti dai fumetti entreranno in una nuova fase dopo quanto accaduto in Avengers: Endgame, che ha concluso l'Infinity Saga, e per ora non sono stati annunciati i progetti in fase di sviluppo.

Le date annunciate oggi sono quelle del 1 maggio 2020, 6 novembre 2020, 12 febbraio 2021, 7 maggio 2021, 5 novembre 2021, 18 febbraio 2022, 6 maggio 2022 e 29 luglio 2022.

New Mutants, prodotto da Fox, arriverà invece il 3 aprile 2020 dopo i tanti slittamenti causati dalle annunciate riprese aggiuntive non ancora avvenute. Marvel ha già annunciato il film totalmente dedicato a Vedova Nera, probabilmente tra i primi a essere distribuiti, e il sequel di Doctor Strange. Lo studio non ha però svelato in quale degli slot annunciati si inseriranno i due cinecomic.

Disney, Fox release a number of release date changes and confirmations, including Avatar 2 in December 2021, Ad Astra (Brad Pitt in space) to September 2019, New Mutants and Artemis Fowl pushed to 2020, and guesses as to which Marvel movie is which! pic.twitter.com/2A9q9OtvO3 — Fandango (@Fandango) May 7, 2019

New Mutants, diretto da Josh Boone, viene descritto come una storia ambientata nell'universo degli X-Men, ma senza costumi o villain dotati di poteri sovrannaturali. Al centro della storia ci sarà un gruppo composto da cinque teenager, tutti mutanti, che vengono esiliati in una struttura segreta per controllare i loro poteri.