Il Marvel Cinematic Universe raccontato da Samuel L. Jackson in soli 3 minuti!

Per l'arrivo in DVD e Blu-Ray di Captain Marvel, Samuel L. Jackson ha provato a riassumere tutto il Marvel Cinematic Universe in soli 3 minuti.

Altro che maratone: Samuel L. Jackson è in grado di riassumere il Marvel Cinematic Universe in soli 3 minuti. Se siete, dunque, tra coloro che ad aprile hanno guardato in tempo record tutti i 21 film targati Marvel nell'attesa di Avengers: Endgame, sappiate che sarebbe bastata questa brevissima clip per arrivar preparati all'appuntamento più atteso.

L'occasione è stata l'arrivo in DVD e Blu-Ray di Captain Marvel (che sarà disponibile dall'11 giugno), per cui i Marvel Studios hanno chiesto al Nick Fury dei loro cinecomic di studiare bene tutta la produzione del loro universo cinematografico così da preparare, quanti ancora non l'avessero visto già sul grande schermo, all'arrivo di Carol Danvers. Il risultato è un video che è stato pubblicato sulla pagina Twitter degli Avengers.

Samuel L. Jackson comincia innanzitutto a presentare tutti i protagonisti del MCU: ci sono Iron Man, Hulk, Thor, Captain America, a cui si aggiungono poi il Doctor Strange, Black Panther, Spider-Man, i Guardiani della Galassia. Interessante da notare come, nell'elencare tutti i Vendicatori, Jackson "dimentichi" Black Widow e Occhio di Falco: forse perchè sono i soli a non avere ancora il proprio standalone (pur se per Vedova Nera arriverà molto presto)? D'altronde è una rassegna di film più che di supereroi! E tra i film non può mancare quello di cui Nick Fury è co-protagonista: Captain Marvel.

E se per caso esiste tra di voi qualcuno che non ha ancora visto Avengers: Endgame, niente paura: il racconto di Samuel L. Jackson si ferma agli eventi di Avengers: Infinity War.