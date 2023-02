Robert Downey Jr. non tornerà più nei panni di Iron Man nell'MCU?

Sono ormai passati già quattro anni dall'ultima volta che i fan della Marvel hanno potuto vedere Iron Man sul grande schermo, ma le voci attorno a un suo possibile ritorno non si sono mai placate. Nonostante la sua morte eroica in Avengers: Endgame, infatti, le possibilità generate dal Multiverso sono molteplici.

A spegnere queste voci, o almeno così sembra, ci ha pensato Stephen Broussard, VP of Production & Development dei Marvel Studios, in una recente intervista ai microfoni di io9:

"Uno degli aspetti metanarrativi più importanti della Fase 4 è stato quello di introdurre nuovi personaggi che sono a loro volta diventati eroi. Basti pensare a Cassie Lang in Quantumania, a Kate Bishop in Occhio di falco, a tutti i nuovi personaggi introdotti in Werewolf by Night. Dopo 10 anni di storytelling della Marvel era necessario un ricambio generazionale soprattutto adesso che non c'è più Robert Downey Jr. Il cambio della guardia era importante per andare avanti, ma è avvenuto anche nei fumetti".

Non sappiamo se sarà davvero così dal momento che sono sempre più insistenti le voci di un ritorno di Iron Man, questa volta come variante, nell'attesissimo crossover Avengers: Secret Wars, in arrivo nel 2026.

Uscito nel 2008, il primo film di Iron Man è stato un punto di svolta fondamentale per i Marvel Studios nonché l'inizio di un viaggio durato oltre 10 anni e che non accenna a fermarsi. Per Robert Downey Jr. si è trattata di una vera e propria rinascita attoriale, smentendo coloro che pensavano a un flop colossale del film.