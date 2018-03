Marvel Cinematic Universe: Chris Evans parla del suo addio ai cinecomic

Da tempo si parla dell'imminente addio di Chris Evans al Marvel Cinematic Universe in cui interpreta Captain America.

L'attore, in un'intervista rilasciata al The New York Times, ha confermato che farà parte del cast del film, ancora senza un titolo, che continuerà la storia iniziata con Avengers: Infinity War, in arrivo nei cinema italiani il 25 aprile.

L'articolo parla infatti del suo impegno sul set dei due lungometraggi diretti dai fratelli Russo e prosegue sottolineando che per ora Chris non ha alcuna intenzione di ritornare nel franchise: "Meglio scendere dal treno prima che ti spingano giù".

Le riprese aggiuntive del film che dovrebbe segnare il suo addio al mondo Marvel avverranno in autunno e dovrebbero rappresentare l'ultima occasione in cui indosserà il costume del supereroe.

Il contratto di Evans prevedeva la presenza dell'attore nel cast di 6 film, 3 di Captain America e 3 degli Avengers. Infinity War è stato poi diviso in due, espandendo quindi la presenza del personaggio in un altro capitolo della storia.