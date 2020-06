Marvel Agents of Shield: l'ultima stagione da stasera su Fox

Arriva su Fox l'ultima stagione di Marvel Agents of SHIELD, in prima visione assoluta dal 5 giugno ogni venerdì alle 21.50 su FOX!

Dopo 123 episodi Marvel Agents of Shield è arrivata alla sua ultima stagione che andrà in onda da stasera su Fox, ogni venerdì alle 21.50 in contemporanea con gli USA e sarà strettamente connessa con il resto dell'universo Marvel.

Il tema principale sarà quello dei viaggi nel tempo: la squadra si sposterà nel 1931 per tentare di fermare l'invasione dei Chronicom, pericolosa razza aliena che non ha intenzioni pacifiche. Fra le novità di questa stagione finale c'è la reunion al completo del cast di Agents of S.H.I.E.L.D.. La particolare linea narrativa di questa stagione, infatti, permetterà di rivedere in azione diversi personaggi che erano stati protagonisti nel corso delle stagioni. L'attore Darren Barnet sarà protagonista del primo episodio della settima stagione di Agents of S.H.I.E.L.D..

Agents of S.H.I.E.L.D. - Clark Greg nella stagione 7

L'Agente Coulson (Clark Gregg) e il resto della squadra saranno catapultati nella New York del 1931, dove incontreranno il personaggio interpretato da Darren Barnet. "The New Deal", titolo del primo episodio, è stato scritto da George Kitson e diretto dal ballerino e coreografo Kevin Tancharoen. Il cast di Agents of S.H.I.E.L.D. comprende Clark Gregg (Agente Phil Coulson), Ming-Na Wen (Agente Melinda May), Chloe Bennet (Daisy Johnson/Quake), Elizabeth Henstridge (Agente Jemma Simmons), Iain De Caestecker (Agente Leopold Fitz), Henry Simmons (Direttore Alphonso "Mack" MacKenzie), Natalia Cordova-Buckley (Elena "Yo-Yo" Rodriguez) e Jeff Ward (Deke Shaw).