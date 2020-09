Marvel 616: il trailer della docuserie in arrivo su Disney+

Marvel 616 è la nuova docuserie in arrivo su Disney+ venerdì 20 novembre e online è stato condiviso il trailer ricco di scene e anticipazioni. Il video regala le prime sequenze del progetto che racconterà delle storie uniche e originali che permettono di mostrare in che modo il mondo dei fumetti e quello reale possono intrecciarsi.

Le sei puntate che compongono la prima stagione di Marvel 616 sono le seguenti:

Japanese Spider-Man diretta da David Gelb

Higher Further Faster diretta da Gillian Jacobs

Amazing Artisans diretta da Clay Jeter

Lost and Found diretta da Paul Scheer

Suit Up! diretta da Andrew Rossi

Unboxed diretta da Sarah Ramos

The Marvel Method diretta da Brian Oakes

Marvel Spotlight diretta da Alison Brie

Marvel 616 esplora come la ricca eredità Marvel di storie, personaggi e creatori viva anche nel mondo esterno. Ogni documentario, diretto da uno straordinario regista, approfondisce gli intrecci tra narrazione, cultura pop e fandom nell'Universo Marvel. Gli episodi di questa serie antologica affronteranno argomenti che includono tutti gli artisti Marvel di fama mondiale e le donne pioneristiche di Marvel Comics, alla scoperta dei personaggi Marvel "dimenticati" e molto altro.

Marvel 616 è prodotta da Marvel New Media insieme a Supper Club. I produttori esecutivi della serie sono Joe Quesada, Shane Rahmani, Stephen Wacker, John Cerilli, Harry Go e Sarah Amos per Marvel; Jason Sterman, Brian McGinn e David Gelb per Supper Club.