Martin Scorsese: "Robert De Niro è l'attore migliore della sua generazione"

Martin Scorsese ha dichiarato che Robert De Niro è l'attore più grandioso della sua generazione durante un discorso che ha preceduto la consegna del Variety Creative Impact in Acting Award.

Il regista di The Irishman ha infatti ricordato: "Ci siamo incontrati quando avevamo 16 anni. Penso la prima star del cinema con cui io abbia lavorato fosse Paul Newman in Il colore dei soldi. Prima di quel momento si trattava di lavorare con gli amici, quasi come fossero dei film fatti in casa, situazione che è poi arrivata al suo apice con The Irishman. Abbiamo dovuto impiegare molti anni per capire che film volessimo realizzare".

Martin Scorsese ha quindi dichiarato senza esitazioni: "Robert è l'attore più grandioso della sua generazione il cui impatto creativo nel mondo della recitazione sarà sentito a lungo, fino a quando ci saranno degli attori che esprimono la propria arte".

De Niro ha diretto per nove volte l'amico e si appresta a collaborare con lui per la decima volta in occasione di Killers of the Flower Moon.

L'attore ha invece raccontato che recitare in The Irishman è stato quasi come tornare a casa: "Stavo girando un film con i miei migliori amici. Quando ci penso non riesco a rendermi conto di quanto siano vecchi. Non puoi ringiovanire le amicizie. Abbiamo girato per 108 giorni e avrei voluto essere impegnato sul set per altri 108. Marty, possiamo fare delle riprese aggiuntive?".

Robert ha poi scherzato dichiarando: "Ora posso interpretare personaggi di ogni età. Se dovessero mai realizzare un remake de Il mago di Oz sarei fantastico nel ruolo di Dorothy!".