Martin Scorsese ha ritrovato il grande cinema in TAR di Todd Field con Cate Blanchett

Fra le tante stelle presenti al New York Film Critics Circle, TAR è stata sicuramente una delle più brillanti. Il film di Todd Field ha raccolto i favori della critica sul posto, ottenendo un grande omaggio d'eccezione da Martin Scorsese.

Nell'insieme di riconoscimenti raggiunti dal film, tra cui il premio per la migliore attrice ottenuto dalla sua protagonista Cate Blanchett, il momento migliore della serata, come riportato da IndieWire è stato quello connesso alla consegna del premio per il miglior film a TAR da parte di Martin Scorsese.

Il regista ha elogiato il lungometraggio: "Da così tanto tempo ormai, molti di noi vedono film che praticamente parlano del futuro. Voglio dire, ci prendono per mano e, anche se a volte è inquietante, ci confortano, in qualche modo, lungo la strada, suggerendo alla fine andrà tutto bene. Ora una dinamica del genere può essere insidiosa, poiché ci si può cullare e alla fine abituarsi all'idea, portando quelli di noi che hanno sperimentato con il cinema in passato a disperare del futuro di questa forma d'arte, specialmente per le giovani generazioni".

Con TAR però la situazione sembra essere ben differente secondo Scorsese: "Ma è nei giorni bui che le nuvole si sono diradate quando ho visto il film di Todd, TAR". Nell'elogiare la pellicola il celebre regista si è soffermato sul modo in cui Field ha caratterizzato la protagonista e sul potenziale comunicativo del suo approccio al racconto e quello che trasmette agli spettatori: "Fai in modo[Todd] che noi esistiamo nella sua testa. Sperimentiamo solo attraverso la sua percezione. Il mondo è lei. Il tempo, la cronologia e lo spazio diventano la musica con cui vive. E non sappiamo dove sta andando il film. Seguiamo semplicemente il personaggio sulla sua strada strana e sconvolgente verso la destinazione finale. Ora, quello che hai fatto, Todd, è un vero e proprio atto di alto livello, poiché tutto questo è trasmesso attraverso una messa in scena magistrale [...]"

Vi ricordiamo che TAR sarà disponibile in Italia a partire dal 9 febbraio.