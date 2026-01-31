Catherine O'Hara, Griffin Dunne ricorda quella scena con lei in Fuori orario di Scorsese

Nella lunghissima filmografia di Catherine O'Hara compare anche Fuori orario, il film di Martin Scorsese che uscì nelle sale nel 1985. A ricordare l'attrice per la sua performance in quel film è stato il protagonista, Griffin Dunne.

L'attore ha pubblicato una foto che lo ritrae sul set insieme alla collega e ha ricordato una scena in particolare girata insieme a lei nel film che lo scorso anno ha compiuto quarant'anni dalla sua uscita nelle sale cinematografiche.

Griffin Dunne ricorda Catherine O'Hara

La star di Fuori orario ha pubblicato un post sui social ricordando così Catherine O'Hara: "Nel corso della mia fortunata e fin troppo lunga carriera sui set cinematografici, il momento più divertente che abbia mai vissuto è stato girare la scena del telefono con Catherine. Eravamo così immersi nel momento che avremmo potuto rifarla cento volte senza mai stancarci. La prima volta che sono andato a Toronto mi ha portato in giro a conoscere sua sorella Margaret, una cantautrice con una voce meravigliosa, e abbiamo giocato a biliardo, bevuto birra e riso con i suoi amici esilaranti. Mi ha portato al CNE, una fiera che i locali chiamano 'l'Ex', con giostre e cibo, ma c'era anche una roulotte dove si poteva pagare per vedere un uomo che pesava oltre 450 kg".

Il racconto di Griffin Dunne prosegue: "Dissi a Catherine che avremmo dovuto andarci, ma lei non voleva e mi disse che, se ci fossi andato, non mi sarebbe piaciuto né quello che avrei visto né me stesso dopo. Ci andai lo stesso ed è stata l'esibizione più crudele dell'umanità che abbia mai visto, e me ne andai dopo pochi secondi. 'Avevi ragione'. le dissi. 'Avrei voluto non andarci'. Catherine aveva un cuore gioioso e aperto e un dono nel saper attirare e circondarsi di persone che vivevano la vita allo stesso modo. Ne ha persino sposata una. Conoscevo Bo Welch anni prima di incontrare Catherine, quando era lo scenografo di un film che ho co-prodotto. Non ho mai conosciuto una coppia che avesse più senso di loro. Brillavano in compagnia l'uno dell'altra. Il mio cuore spezzato va a lui e ai loro figli, Matthew e Luke".

Il ruolo in Fuori orario di Catherine O'Hara

Nel film di Martin Scorsese del 1985, l'attrice canadese interpreta Gail, autista di un furgoncino di gelati che incontra il protagonista del film, Paul (Griffin Dunne) durante la sua folle notte vissuta a Soho. Il personaggio di O'Hara compare nella parte finale del film.

In Fuori orario hanno recitato anche Rosanna Arquette, Verna Bloom, Linda Fiorentino, Teri Garr e John Heard, che anni dopo lavorerà ancora con Catherine O'Hara in Mamma, ho perso l'aereo.