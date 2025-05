Martin Scorsese potrebbe dirigere Midnight Vendetta: tutti i dettagli sul nuovo film scritto da Eric Roth

Martin Scorsese potrebbe avere già tra le mani il suo prossimo film. A suggerirlo è stato Eric Roth, sceneggiatore premio Oscar, durante una recente intervista riportata da World of Reel. Secondo quanto dichiarato, Roth avrebbe terminato una sceneggiatura dal titolo Midnight Vendetta, pensata proprio per il regista di The Irishman.

"Ho appena finito una sceneggiatura su come la mafia sia arrivata a New Orleans nel 1890. La sto scrivendo per Marty Scorsese. Mi interessa il tema della vendetta e cosa rappresenta realmente. La storia parla di uomini cresciuti nella Sicilia di fine Ottocento, che portano con sé un sistema di valori profondamente radicato. In una scena cruciale, il protagonista - che non so se definire davvero un eroe - entra in un teatro durante un'opera e uccide il Don rivale tagliandogli la gola", ha raccontato Roth.

Sebbene il progetto non sia ancora ufficialmente in produzione, il coinvolgimento di Scorsese sembra concreto, almeno nella fase di sviluppo. Il regista avrebbe commissionato a Roth la sceneggiatura, segno di un interesse reale verso la storia.

I progetti futuri di Martin Scorsese

Il futuro professionale di Scorsese resta comunque molto ricco di possibilità. Tra i titoli in sviluppo o in attesa di conferma troviamo: Midnight Vendetta, La Casa, Il diavolo e la città bianca, La vita di Gesù, il già citato film ambientato nelle Hawaii con protagonista Dwayne Johnson, la cui produzione sarebbe prevista solo per il 2026 e il biopic Sinatra, che sembra essere stato parzialmente accantonato.

La Vita di Gesù, ispirato al romanzo di Shūsaku Endō, era stato indicato come il probabile primo progetto in partenza. Finanziato da capitali indipendenti - come già accaduto con Silence - dovrebbe essere girato tra Israele, l'Italia e l'Egitto, anche se le location devono ancora essere ufficializzate. Il film mira a esplorare i conflitti interiori e spirituali della figura di Cristo, in continuità con L'ultima tentazione di Cristo del 1988.

Tra i nomi che circolano per il cast spicca Andrew Garfield, già protagonista di Silence, che potrebbe tornare a collaborare con Scorsese in un ruolo centrale.