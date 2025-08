Martin Scorsese non tornerà sul set nel 2025: ecco quale potrebbe essere il suo prossimo progetto

Martin Scorsese non tornerà dietro la macchina da presa prima del 2026. Dopo il successo di Killers of the Flower Moon, girato nel 2021, il celebre cineasta premio Oscar continua a lavorare a nuovi progetti, ma secondo fonti vicine alla produzione, non ha in programma di girare un film nel 2025. Una decisione che ha sorpreso i fan, anche alla luce dei tanti titoli annunciati negli ultimi mesi.

Scorsese, oggi 82 anni, è al centro di una fase riflessiva della sua carriera, consapevole del tempo che passa e determinato a concentrarsi solo su storie che lo coinvolgano pienamente. Lo ha ribadito più volte, sottolineando quanto ogni film rappresenti ormai una scelta vitale, non solo artistica.

Il film ambientato alle Hawaii è il progetto più vicino alla partenza

Tra i progetti in fase di sviluppo, il più concreto è il crime epico ambientato alle Hawaii, prodotto dalla 20th Century Studios con un budget da 200 milioni di dollari. Il film vedrà coinvolti Dwayne Johnson e Leonardo DiCaprio, e si concentrerà sulla storia vera del sindacato criminale hawaiano noto come The Company, guidato da Wilford "Nappy" Pulawa negli anni '60 e '70.

La sceneggiatura è firmata dallo stesso Johnson insieme al giornalista di Vanity Fair Nick Bilton. Secondo quanto trapela, le riprese dovrebbero iniziare all'inizio del 2026. Al momento, non sono stati resi noti altri dettagli ufficiali, ma l'attesa è alta.

I progetti cancellati o sospesi: da Sinatra a The Life of Jesus

Negli ultimi mesi, due importanti film firmati da Scorsese sono stati messi in pausa o abbandonati. Il primo è Sinatra, biopic dedicato al leggendario cantante, che secondo alcuni rumor sarebbe stato bloccato da potenziali controversie legali legate ai diritti. Il secondo, The Life of Jesus, sarebbe stato sospeso per motivi creativi: il regista non era pienamente convinto della sceneggiatura.

Scorsese non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma secondo fonti vicine al suo entourage, il regista preferisce rimandare piuttosto che affrontare una produzione che non lo soddisfi completamente.

L'omaggio a Kurosawa e la consapevolezza del tempo che resta

In una toccante intervista del 2023, Scorsese ha parlato apertamente del suo rapporto con il tempo e con l'invecchiamento. Ha citato l'aneddoto legato ad Akira Kurosawa, che all'età di 83 anni, ricevendo un Oscar alla carriera, affermò: "Solo ora inizio a capire cosa può essere il cinema, ed è troppo tardi". Scorsese ha confessato di aver compreso solo recentemente il significato di quelle parole. "Voglio raccontare storie. Ma non c'è più tempo da perdere," ha dichiarato. Una riflessione che conferma quanto ogni nuovo film sia per lui una sfida esistenziale, oltre che artistica.

Anche se Martin Scorsese non tornerà sul set nel breve periodo, il suo futuro resta ricco di possibilità. I progetti in cantiere sono molti - da Home a Devil in the White City, passando per Midnight Vendetta - e il regista continua a ricevere riconoscimenti: di recente è stato nominato agli Emmy per un cameo nella serie The Studio di Seth Rogen.