Martin Scorsese: l'etichetta 'indipendente' indebolisce i film agli occhi del pubblico

Martin Scorsese sostiene i film low budget, ma esprime il suo disprezzo per l'etichetta di "film indipendente" che li incasella e li indebolisce. Il regista, icona del cinema degli anni '70, già tempo fa aveva suscitato un'ondata di polemiche per essersi schierato contro i cinecomic e i blockbuster, che ultimamente hanno dominato il botteghino. Durante una recente intervista a IndieWire, Scorsese ha difeso i film di piccole case di produzione, criticando l'etichetta riduttiva di "film indipendente" che gli viene attribuita, e affermando che manca un solido appoggio da parte delle sale cinematografiche.

"Il fatto è che sarebbe bello vedere non solo i blockbuster e i franchise sul grande schermo, ma anche quelli che ora vengono considerati 'film indie'. Non mi piace questo appellativo. Penso che li categorizzi, che li incaselli. Penso che siano film per tutti, e mi piacerebbe vedere un sostegno da parte dei cinema, in particolare, che renda possibile per le persone venire in sala a vedere un film che non è necessariamente un blockbuster che ha bisogno di uno schermo gigante, altrimenti le sale trasmetteranno solo film d'azione, ed è questo che mi preoccupa" ha detto il regista di Taxi Driver.

Aspettando Killers of the Flower Moon

Killers of the Flower Moon è l'ultimo film diretto da Martin Scorsese. La pellicola ha debuttato a Cannes 2023 e ha ottenuto una standing ovation di ben nove minuti. Il film è un thriller basato su una storia vera: una sequenza di omicidi brutali, e misteriosi, nota con il nome di "regno del terrore", che insanguinò la nazione Osage negli anni '20. Tra gli attori principali troviamo Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone e il candidato all'Oscar Jesse Plemons. Il film uscirà nei cinema italiani il 19 ottobre.