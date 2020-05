Martin Scorsese ha girato un corto durante il lockdown in arrivo su BBC

Martin Scorsese ha realizzato un nuovo cortometraggio che è stato realizzato per BBC nella casa di New York del regista.

Il debutto del progetto avverrà sugli schermi di BBC Two nella giornata di domani, 28 maggio.

Il corto è stato girato nell'ambito dell'iniziativa Lockdown Culture e racconterà cosa ha significato il lockdown per Martin Scorsese. Sullo schermo apparirà anche Lee Daniels che spiegherà perché è convinto che la situazione attuale a Hollywood potrebbe rappresentare un'opportunità creativa per i filmmaker.

Il maestro del cinema ha dichiarato: "Ciò che mi attendo dal futuro è di portare con me ciò che sono stato costretto a imparare in questa situazione: l'essenziale. Le persone che ami. Poter prenderti cura di loro e stare con loro il più possibile".

Il corto realizzato dal filmmaker concluderà il progetto di Mary Beard che ha dichiarato: "Martin Scorsese rappresenta un meraviglioso epilogo per la serie. Lo vediamo a casa, mentre riflette sul lockdown attraverso la prospettiva di film classici come Il ladro di Alfred Hitchcock. Ma ciò che è realmente astuto è che questo grandioso luminare di Hollywood ci obbliga a prendere di nuovo in considerazione Hitchcock e in modo nuovo attraverso lo sguardo legato alla situazione attuale. Ero assolutamente entusiasta quando ha accettato di realizzarlo per noi. Sembra un po' come organizzare una piccola première! E tutto contribuisce a un epilogo davvero fantastico".