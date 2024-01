Vita di Gesù: cosa sappiamo del film di Martin Scorsese

Il rapporto tra Martin Scorsese e la religione è sempre stato fortissimo. L'educazione cattolica del regista di origini italiane ha infatti profondamente segnato la sua filmografia. Anche quando sono dei criminali senza possibilità di appello, i suoi protagonisti hanno comunque un rapporto molto personale con la fede.

Di fede Scorsese ha poi parlato esplicitamente in pellicole come Silence, tratto dall'omonimo romanzo di Shūsaku Endō, in cui Andrew Garfield e Adam Driver interpretano due padri gesuiti portoghesi che vanno in Giappone, e ovviamente in L'ultima tentazione di Cristo, con Willem Dafoe nel ruolo di Gesù.

A 36 anni di distanza da L'ultima tentazione di Cristo e 8 da Silence (recensione qui), il regista di New York torna ad affrontare un testo di Endō e la figura di Gesù. Dopo Killers of the Flower Moon, Scorsese sta infatti lavorando all'adattamento del libro Vita di Gesù, pubblicato nel 1973. Grazie a un'intervista rilasciata The Los Angeles Times, ecco cosa sappiamo su Vita di Gesù di Martin Scorsese.

La trama di Vita di Gesù

La trama di Vita di Gesù sembra scontata. Invece il romanzo di Endō è particolare: dopo aver terminato la scrittura di Silence, pubblicato nel 1966, l'autore ha infatti deciso di raccontare la vita di Gesù attraverso gli occhi del popolo giapponese. Una riflessione sulla fede e sulla grazia.

Scorsese ha deciso di ambientare il film nel presente, ma allo stesso tempo vuole che sia una storia universale. La decisione di adattare questo romanzo è arrivata con un viaggio in Italia, fatto a fine maggio 2023, dopo la presentazione di Killers of the Flower Moon al Festival di Cannes.

Il regista e la moglie Helen Morris hanno partecipato alla conferenza Global Aesthetics of the Catholic Imagination, a Roma, presso la sede de La Civiltà Cattolica, che organizza la manifestazione insieme a la Georgetown University di Washington. L'incontro ha riunito oltre 40 artisti provenienti da tutto il mondo. C'è stato poi un incontro con Papa Francesco dopo il quale Scorsese ha deciso, parole sue, di rispondere all'appello del papa agli artisti nell'unico modo che conosce: facendo un film su Gesù.

Dopo sette mesi, Scorsese ha già una sceneggiatura pronta, scritta insieme a Kent Jones, con cui ha lavorato a diversi documentari, come A letter to Elia, del 2010. Dovrebbe concentrarsi sugli insegnamenti di Gesù, senza però fare proselitismo.

Il regista descrive così il suo approccio:

Sto cercando di trovare un nuovo modo per rendere accessibili gli insegnamenti di Gesù, cercando di eliminare tutta l'aura negativa causata dalla religione istituzionale.

Quanto dura Vita di Gesù

Le riprese di Vita di Gesù dovrebbero cominciare quest'anno. E la notizia è che Scorsese pensa a una durata di 80 minuti per il film. Sorprendente dopo i 206 minuti di durata di Killers of the Flower Moon.

A che punto è il film The Wager con Leonardo DiCaprio

Dopo Killers of the Flower Moon, Apple TV+ ha annunciato, nel 2022, un nuovo progetto in collaborazione con Martin Scorsese. Si tratta dell'adattamento del libro di David Grann The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny and Murder, che racconta una storia realmente accaduta, quella dell'ammutinamento della nave Wager, avvenuto nel 1741. Il protagonista è Leonardo DiCaprio. Questo film però è stato messo momentaneamente in pausa, come Scorsese ha comunicato a ottobre, in un'intervista rilasciata a Indiewire, perché, a causa dello sciopero degli sceneggiatori, cominciato a maggio 2023, la stesura della sceneggiatura ha subito dei ritardi.