Martin Scorsese: il biopic su Frank Sinatra e il film sulla vita di Gesù slittano a data da destinarsi

Rinviati i nuovi progetti dell'autore di Taxi Driver e Killers of the Flower Moon, Scorse non girerà a breve i suoi due nuovi film.

Martin Scorsese aveva programmato di girare i suoi nuovi progetti, un poema epico biblico sulla vita di Gesù e un biopic sul cantante Frank Sinatra, uno dopo l'altro in autunno. Come rivela Variety, entrambi i progetti sono stati rinviati.

La vita di Gesù di Scorsese avrebbe dovuto essere il primo dei due lungometraggi a entrare in produzione. Pur non avendo ancora ufficializzato il cast, fosse il primo dei due progetti ad entrare in produzione. Sebbene non sia stato annunciato il cast ufficiale, era stato rivelato che il film a sfondo biblico sarebbe stato finanziato in modo indipendente. Il regista aveva adottato un approccio simile per il suo dramma epico del 2016, Silence,anch'esso adattato da un romanzo di Shūsaku Endō. Il regista sperava di girare in Israele, Italia ed Egitto, ma queste location aspettano ancora conferma. Basato sul romanzo di Endō, La vita di Gesù promette di esplorare i complessi aspetti umani e divini di Cristo, proprio come il precedente lavoro di Scorsese sulla figura religiosa, L'ultima tentazione di Cristo. Tra i nomi dei possibili interpreti spicca quello di Andrew Garfield, che per Scorsese aveva interpretato uno dei due missioni al centro di Silence.

Una foto di Martin Scorsese in bianco e nero

Il film sulla vita di Frank Sinatra si allontana

Per quanto riguarda il film biografico su Frank Sinatra, che ha suscitato molto entusiasmo nel settore, secondo i rumor le riprese avrebbero dovuto prendere il via a novembre. Secondo diverse fonti coinvolte nella produzione, gli artigiani e le altre principali parti interessate che avevano aderito al progetto sono stati informati a metà agosto che la data di inizio di novembre era stata cancellata, senza alcuna riprogrammazione.

Il biopic su Sinatra è un progetto che Scorsese culla dal 2009, ma all'epoca gli eredi si opposero. Resta da capire se stavolta Tina Sinatra, figlia del cantante che controlla i diritti sulla sua opera, si ammorbidirà. L'autorizzazione per il film è cruciale, visto che il progetto di Scorsese racconta un momento di grande vulnerabilità nella sua esistenza. Prima della cancellazione, erano circolate voci che davano Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence in trattative per recitare nel film che si sarebbe focalizzato sulla tumultuosa relazione del crooner con Ava Gardner, scandalosa liason che sconvolse Hollywood e contribuì allo scioglimento del suo primo matrimonio con Nancy Barbato, madre della figlia di Sinatra, Tina. Senza l'approvazione ufficiale della famiglia, il futuro del film rimane incerto.

Finché qualcosa non si sbloccherà, a Martin Scorsese non resta che concentrarsi sui suoi progetti da produttore esecutivo: tra i più recenti The Freshly Cut Grass di Celina Murga, un dramma sull'adulterio presentato in anteprima al Tribeca Film Festival di quest'anno, e la serie _Cape Fear, co-prodotta con Steven Spielberg per Apple TV+.