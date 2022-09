Martin Freeman e Jenna Ortega nel cast di Miller's Girl

Martin Freeman e Jenna Ortega saranno i protagonisti di Miller's Girl, film prodotto da Lionsgate e Point Grey. Come rivela Deadline, la pellicola segna il debutto alla regia di Jade Halley Bartlett, la cui sceneggiatura per il progetto ha fatto parte della Black List di Hollywood del 2016.

The Fallout - La vita dopo: Jenna Ortega in una scena drammatica del film

In Miller's Girl, un compito di scrittura creativa sortisce complessi risultati rivoluzionando la relazione tra un insegnante e la sua talentuosa studentessa.

Mary-Margaret Kunze produrrà il film, attualmente in lavorazione in Georgia, con Point Grey. Josh Fagen supervisiona il progetto per Point Grey, con Chelsea Kujawa e Scott O'Brien per conto di Lionsgate.

Erin Westerman, presidente della produzione del Lionsgate Motion Picture Group, ha dichiarato a Deadline: "Sebbene siamo entusiasti che il film parli da sé, il livello di talento raccolto per questo lungometraggio speciale è una testimonianza delle capacità Jade, la cui sceneggiatura ti attira con la sua voce abbagliante. E poi ti mangia vivo".

Ghost Stories, Martin Freeman: "Adoro interpretare personaggi che diano voce ai miei lati negativi"

A breve vedremo Jenna Ortega in veste di protagonista della serie dark fantasy Mercoledì, realizzata da Tim Burton per Netflix. L'attrice è reduce dal successo dell'horror Scream.

Martin Freeman tornerà nei panni dell'agente Everett Scott in Black Panther: Wakanda Forever, nei cinema italiani dal 9 novembre.