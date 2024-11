Martin Freeman entra ufficialmente nel cast della commedia sentimentale Let's Love

Martin Freeman (The Responder), Josh Hutcherson (The Hunger Games) Malin Akerman (Watchmen), Jess Weixler (Monsters), Craig Roberts (Submarine) sono stati confermati nel cast di Let's Love di Jamie Adams, le cui riprese sono in corso in Galles.

Scritta da Adams, con il contributo del cast, la commedia improvvisata sta girando a Cardiff, nei Brecon Beacons, a Porthcrawl e ai Dragon Studios di Bridgend. La post-produzione sarà completata all'inizio del 2025.

La commedia sentimentale è prodotta dalla Happy Hour Productions di Bristol e dalla Boudica Entertainment di Manchester in associazione con la Principal Film Finance. Nel cast figurano anche Chloe Jouannet e Richard Elis.

Di cosa parla Let's Love?

Freeman è il co-protagonista nel ruolo dello sceneggiatore Nigel, mentre la Akerman interpreta la regista Andrea, Hutcherson il marito attore protagonista Jackson e la Weixler la sua protagonista romantica Jess. Il quartetto si riunisce in Galles per una convention di fan per il decimo anniversario del loro ultimo film di successo, solo per scoprire che lo sfortunato rappresentante dello studio ha prenotato il mese sbagliato.

Delusi e con il fine settimana tutto per loro, ricevono un piccolo premio di consolazione: l'opportunità di proporre un'idea per un sequel all'inizio della settimana successiva, il che lascia loro solo pochi giorni per trovare l'ispirazione per un seguito che salvi la loro carriera. In cerca di ispirazione, i due vagano per la campagna gallese, tornando involontariamente sul luogo del loro storico film di culto, dove sono costretti a esplorare le proprie ansie, aspirazioni, agende e relazioni incrinate.

"Si tratta di una commedia sentimentale, ma anche di una storia di pesci fuor d'acqua, che vede questi sfortunati professionisti del cinema abbandonati nel bel mezzo delle montagne gallesi, costretti a esaminare le proprie vite mentre lottano per rimanere concentrati sul lavoro da svolgere. Stiamo gettando questi fantastici attori in situazioni divertenti, ed è affascinante vederne i risultati", ha dichiarato il produttore Tom George a Happy Hour.

Adams è noto per il suo stile improvvisato come regista, con molti dei suoi lungometraggi girati sul posto e spesso in periodi di tempo relativamente brevi. Tra i titoli più recenti figurano Love Spreads, una rock band in crisi, con Alia Shawkat, e She is Love, con Haley Bennett, Sam Riley e Marisa Abela, girato per una settimana in Cornovaglia al culmine della pandemia di Covid.