Martin Freeman imita Benedict Cumberbatch: comparirà in una nuova serie Netflix su Agatha Christie

Dopo che Cumberbatch è apparso in Eric, anche Freeman collaborerà con lo streamer per una nuova serie mystery

Dopo aver visto Benedict Cumberbatch nella serie Netflix di grande successo Eric, anche Martin Freeman, suo vecchio collega in Sherlock, si è appena unito al nuovo progetto dello streamer: una serie mystery ispirata alle opere di Agatha Christie.

Insieme a Mia McKenna-Bruce, giovane e promettente star lanciata da How to Have Sex, e Helena Bonham Carter, Freeman si è unito al cast di The Seven Dials Mystery, serie scritta dal creatore di Broadchurch ed ex showrunner di Doctor Who Chris Chibnall.

Al momento non c'è ancora una data d'uscita ufficiale sulla piattaforma, ma le riprese della serie dovrebbero prendere il via già questa estate.

Martin Freeman in Black Panther

Cosa racconta la serie tratta da Agatha Christie?

Ambientato nel 1925 e descritto come un "dramma spiritoso, epico e dal ritmo incalzante", The Seven Dials Mystery segue una sontuosa festa in una casa di campagna dove uno scherzo apparentemente innocuo va terribilmente e mortalmente storto. Alla fine, toccherà alla più improbabile delle investigatrici - la frizzante e curiosa Lady Eileen "Bundle" Brent (McKenna-Bruce) - svelare un complotto agghiacciante che cambierà la sua vita, aprendo il mistero che circonda la casa di campagna. Bonham Carter e Freeman interpreteranno rispettivamente Lady Caterham e il sovrintendente Battle.

La serie, ideata da Chibnall, è prodotta esecutivamente dalla produttrice di The Crown Suzanne Mackie con la sua Orchid Pictures e da Chris Sussman (Good Omens). La regia è affidata a Chris Sweeney (The Tourist, Back to Life).

Chi è la giovane protagonista?

Mia McKenna-Bruce ha ricevuto il plauso della critica per il suo ruolo da protagonista nel film d'esordio di Molly Manning Walker How to Have Sex, che ha vinto il principale premio di Un Certain Regard a Cannes nel 2023 ed è stato successivamente distribuito da Mubi (anche in Italia).

"Le sceneggiature di Chris Chibnall sono brillanti e sono entusiasta di far parte di questa nuovo adattamento dell'iconica narrazione di Agatha Christie", ha dichiarato la McKenna-Bruce in un comunicato.