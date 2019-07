Martin Eden: il trailer del film con Luca Marinelli, in concorso a Venezia 2019

01 Distribution ha diffuso il trailer di Martin Eden, il nuovo film di Pietro Marcello con Luca Marinelli, che, come annunciato oggi durante la conferenza stampa ufficiale, sarà in concorso nella selezione ufficiale a Venezia 2019.

Martin Eden sarà un libera interpretazione del romanzo omonimo di Jack London, ambientato in una città portuale alla fine del 1800, con protagonista il marinaio Martin Eden (che sarà interpretato da Luca Marinelli) che, pur essendo quasi illetterato, sogna di diventare un famoso scrittore. Come dichiarato da Alberto Barbera, direttore artistico della Mostra del cinema di Venezia, il film sarà una rielaborazione molto originale e personale del libro.

La sinossi ufficiale recita: "Dopo aver salvato da un pestaggio Arturo, giovane rampollo della borghesia industriale, il marinaio Martin Eden (Luca Marinelli) viene ricevuto in casa della famiglia del ragazzo e qui conosce Elena, la bella sorella di Arturo, e se ne innamora al primo sguardo. La giovane donna, colta e raffinata, diventa non solo un'ossessione amorosa ma il simbolo dello status sociale cui Martin aspira a elevarsi. A costo di enormi fatiche e affrontando gli ostacoli della propria umile origine, Martin insegue il sogno di diventare scrittore e - influenzato dal vecchio intellettuale Russ Brissenden - si avvicina ai circoli socialisti, entrando per questo in conflitto con Elena e con il suo mondo borghese...".

Nel cast, oltre a Luca Marinelli, anche Jessica Cressy, Denise Sardisco, Vincenzo Nemolato, Marco Leonardi, Autilia Ranieri. Martin Eden, dopo lo sbarco a Venezia, sarà distribuito in sala da 4 settembre.