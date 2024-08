Martian Manhunter debutta nel DCU? L'indizio del CEO James Gunn

In base a quel poco che abbiamo visto di Creature Commandos, Superman e Peacemaker 2, James Gunn non sta perdendo tempo per espandere il DCU e creare un mondo abitato da supereroi.

Un fan della DC ha recentemente condiviso sui social media alcuni Easter Eggs che spera di vedere nel DCU; uno di questi era l'ossessione di Martian Manhunter per i Chocos, la versione DC degli Oreo. Gunn ha risposto al thread con una foto della versione reale dei Chocos, insinuando il dubbio negli utenti che J'onn J'onzz farà presto il suo debutto nel DCU. Da lì ha avuto inizio una serie di speculazioni sul presunto futuro del personaggio nel DCU.

Tuttavia, visto che il regista è attualmente impegnato nelle riprese di un episodio di Peacemaker, potrebbe trattarsi di un oggetto di scena di quella serie.

In altre parole, sarebbe meglio non entusiasmarsi troppo. Tuttavia, quella serie di Max sembra un luogo adatto per introdurre Martian Manhunter nei panni del detective John Jones! Vale la pena notare che i Chocos sono stati avvistati anche su un cartellone pubblicitario durante le riprese di Superman a Cleveland.

Chi è il supereroe DC in questione?

Martian Manhunter, noto anche come J'onn J'onzz, proviene da Marte ed è uno degli ultimi sopravvissuti della sua razza, i marziani verdi. Creato dallo scrittore Joseph Samachson e dall'artista Joe Certa, è apparso per la prima volta in Detective Comics #225 del 1955.

J'onn possiede un'ampia gamma di abilità, tra cui la superforza, il volo, il mutamento di forma, la telepatia, l'intangibilità e la visione marziana (simile alla visione termica di Superman). La sua debolezza più evidente è il fuoco, che gli causa gravi traumi fisici e psicologici a causa di una paura profonda legata alla distruzione del suo popolo.

Sulla Terra, J'onn assume le sembianze umane del detective John Jones e lavora spesso con le forze dell'ordine. È anche un membro fondatore della Justice League, dove funge da mentore e da bussola morale per molti eroi, tra cui Superman e Batman. Il personaggio di J'onn è definito dal suo profondo senso della giustizia, dalla sua persistente solitudine come alieno sulla Terra e dalla sua ricerca di proteggere la sua patria adottiva dallo stesso destino che è toccato a Marte.

Le precedenti apparizioni del personaggio in live-action includono Supergirl (David Harewood) e Justice League di Zack Snyder (Harry Lennix).