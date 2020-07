Mark Wahlberg mostra i suoi allenamenti... fuori dalla norma (VIDEO)

L'attore 49enne Mark Wahlberg si allena costantemente ogni giorno per avere un fisico super muscoloso tanto da essere considerato uno dei migliori pettorali in America che riesce ad ottenere tramite strambi allenamenti, come quello mostrato su Instagram pochi giorni fa.

Per chi volesse seguirne l'esempio, Mark Wahlberg condivide gran parte della sua routine di allenamento grazie a video pubblicati regolarmente su Instagram direttamente dalla sua sontuosa palestra domestica. Il video pubblicato di recente fa capire come l'attore le provi tutte per restare in forma utilizzando una varietà di nuove tecnologie per il fitness.

Grazie all'aiuto dell'allenatrice dell'F45 Shannon Helm, Mark Wahlberg fa in questo video flessioni con una gamba sola, con la gamba in equilibrio su una palla da ginnastica, oltre che usare le maniglie Perfect Pushup sulla parte superiore di una piastra, indossando anche bracciali B Strong BFR.

Insomma, un allenamento con attrezzi particolari, sicuramente complicato, ma molto efficace, visti i risultati che la star riesce a ottenere.

Mark Wahlberg tornerà al cinema al fianco di Tom Holland nel film d'avventura archeologica Uncharted, ispirato all'omonimo videogioco.