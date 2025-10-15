The Family Plan 2: Mark Wahlberg sfida Kit Harington nel trailer del sequel d’azione su Apple TV

Mark Wahlberg e Michelle Monaghan riportano la loro famiglia sullo schermo nel sequel di The Family Plan, del quale è stato pubblicato il primo trailer, anticipando il ritorno su Apple TV.

Wahlberg riprende il ruolo del padre di famiglia e venditore d'auto Dan Morgan, la cui famiglia ora conosce il suo passato da assassino. Cosa accadrà in questo secondo capitolo?

La nuova avventura della famiglia Morgan

In The Family Plan 2, Dan (Wahlberg) e Jessica (Monaghan) stanno trascorrendo le vacanze di Natale con i loro figli (Zoe Colletti e Van Crosby) ma il tutto prende una piega inaspettata quando incontrano il nuovo fidanzato della figlia (Reda Elazouar).

Mark Wahlberg e Michelle Monaghan in una scena di The Family Plan

Inoltre, il villain interpretato da Kit Harington si rivela essere un altro personaggio oscuro proveniente dal passato. Battaglie, litigi e momenti esilaranti per un secondo capitolo che si preannuncia appassionante.

La famiglia Morgan finisce in Europa

Il regista Simon Cellan Jones è entusiasta del ritorno dei Morgan: "È stato fantastico riunire la famiglia per il sequel. Ci piaceva il tono e l'atmosfera del primo film e non volevamo cambiare ciò che funzionava. È ancora una famiglia normale che finisce in situazioni pericolose con assassini spietati. Ma questa volta vanno in Europa, ed è bello vederli fuori dalla loro comfort zone".

Anche Michelle Monaghan è felice di tornare ad interpretare Jessica Morgan al fianco di Mark Wahlberg: "È davvero magico. È un film da vedere con tutta la famiglia: avventuroso, esilarante e molto toccante. È pieno d'azione, divertente e commovente come l'originale, ma ambientato tra le splendide scenografie natalizie di Londra e Parigi".

Nel cast di The Family Plan 2 troviamo Mark Wahlberg nel ruolo di Dan Morgan, Michelle Monaghan nel ruolo di Jessica Morgan, Zoe Colletti, Van Crosby, Kit Harington, Reda Elazouar, Sidse Babett Knudsen, Sanjeev Bhaskar, Daniel de Bourg e Thomas Forbes-Johnson.