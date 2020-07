Mark Wahlberg, la sua schiena nuda è una mappa di allergie, la foto condivisa dall'attore

Mark Wahlberg ha condiviso online una foto che mostra il risultato, non particolarmente positivo, del suo test per scoprire quali allergie ha.

Mark Wahlberg ha condiviso online una foto che rivela come sia allergico a molte sostanze, come dimostrano le reazioni sulla sua schiena.

L'attore ha ammesso pubblicando lo scatto: "Mi ci sono voluti 49 anni per scoprire di essere allergico praticamente a tutto".

L'immagine che ha pubblicato online Mark Wahlberg lo ritrae in uno studio medico e mentre indossa la mascherina protettiva.

Il dottore della star ha segnato ogni reazione alle varie sostanze, creando così una vera e propria mappa dei potenziali rischi peer l'attore.

La foto ha scatenato i commenti dei follower di Wahlberg tra cui anche degli amici e colleghi che hanno scritto un po' di battute ironiche. Chris Pratt ha infatti scherzato: "Non sono un dottore, ma in base all'infiammazione vicino ai segni delle punture sembra che tu sia allergico all'essere punto dagli aghi".

Suo nipote Jeff Wahlberg ha invece sottolineato: "Cosa accadrà se scopri di essere allergico al vino?".

La giovane attrice Kat McNamara, protagonista di Shadowhunters, ha però espresso solidarietà nei confronti della star: "Benvenuto nel club. Se hai bisogno di alternative creative, sono felice di condividerle...".