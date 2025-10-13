Mark Wahlberg: Graham Norton lo definisce un 'ospite da incubo'

Il conduttore tv Graham Norton, da tempo uno dei volti più apprezzati e amati nel panorama del mondo dello spettacolo britannico, ha rivelato che Mark Wahlberg è stato davvero un ospite da incubo.

La star ha partecipato al suo talk show nel 2013, insieme a Michael Fassbender e Sarah Silverman, causando non pochi problemi.

Cosa è successo nel talk show

Durante l'Henley Literary Festival, Graham Norton ha ammesso che è stato un 'inferno' intervistare l'attore. Il conduttore pensa che Mark Wahlberg, che era arrivato per promuovere Broken City (di cui potete leggere la nostra recensione), potrebbe aver bevuto un po' più del dovuto prima di arrivare nello studio del talk show targato BBC.

Norton ha ricordato: "Mark Wahlberg è stato un ospite strano perché, quando è arrivato, non sembrava ubriaco. Mi ha parlato del suo film, raccontato un paio di storie su scene d'azione andate male, o qualcosa di simile, e dopo soli 15 minuti dello show, qualsiasi cosa fosse nel suo sistema ha realmente preso il controllo, ed è stato un inferno".

Graham ha sottolineato: "Provavi a raccontare una storia e lui semplicemente interrompeva, a un certo punto Michael Fassbender stava raccontando una storia e stava tutto andando piuttosto bene. Stava realmente arrivando al cuore dell'aneddoto. Ho pensato: 'Questa sta andando bene, mi chiedo perché'". La star della tv ha quindi rivelato: "Ho guardato Mark Wahlberg e si era addormentato. Quindi sì, non incoraggiamo che bevano alcolici".

Le regole del talk show

Norton ha inoltre voluto chiarire che gli ospiti trovano qualcosa da bere quando arrivano e potrebbero essere in grado di avere un altro bicchiere pieno durante la visione di una clip o nelle interruzioni, ma la produzione non mette a disposizione alcolici in maniera non controllata: "Se qualcuno vuole apparire nello show ed essere ubriaco, suggerisco di bere prima di arrivare".

Nonostante la serata poco piacevole, Wahlberg è tornato altre quattro volte al The Graham Norton Show, dimostrando che tra lui e il conduttore non ci sono problemi. Mark, inoltre, nel 2013 aveva commentato la sua apparizione in tv in un'intervista rilasciata a Digital Spy: "Ho cercato di essere divertente e alcune persone l'hanno presa un po' troppo seriamente".