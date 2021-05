Mark Wahlberg, 10 kg in più in tre settimane: la trasformazione fisica è estrema (FOTO)

Mark Wahlberg ha messo su 10 kg in tre settimane per prepararsi al ruolo nel film Stu: le foto della sua trasformazione fisica su Instagram.

Mark Wahlberg ha intrapreso una notevole trasformazione fisica per il suo prossimo film, Stu e ha condiviso su Instagram due foto per mostrare l'aumento di peso, di circa 10 kg, rispetto a tre settimane fa. Un confronto impressionante.

Il protagonista de I padroni della notte ha postato sul suo profilo Instagram una foto in cui mostra il paragone tra la sua situazione attuale e quella di circa tre/quattro settimane fa. Nella foto meno recente, l'attore ha i muscoli definiti e indossa un paio di pantaloncini da boxeur. In quella più nuova, invece, è sdraiato su un letto e appare appesantito dopo aver messo su ben 10kg per interpretare Stu, il suo nuovo film. Attraverso il post, Mark Wahlberg ha anche ringraziato ironicamente Lawrence Duran, il suo chef.

Ovviamente, le due fotografie postate da Mark Wahlberg hanno fatto il pieno di commenti. Rhea Durham, moglie dell'attore, ha scritto: "In foto sei sensuale come lo sei di persona!". Gena Lee Nolin di Baywatch, invece, ha sottolineato l'importanza di una dieta equilibrata e ha dichiarato: "Mostra sempre i tuoi progressi. Noi siamo quello che mangiamo e il primo passo per stare bene inizia dal cibo".

Mark Wahlberg si sta preparando per interpretare Padre Stuart Long in Stu, biopic diretto da Rosalind Ross e incentrato su una storia vera che ruota attorno alla fede. Padre Stuart Long è un ex boxeur che, in seguito al suo coinvolgimento in un incidente motociclistico, ha deciso di intraprendere la carriera sacerdotale ed è morto nel 2014 a causa di una rara malattia muscolare degenerativa.

Recentemente, anche Will Smith ha condiviso una sua foto in mutande in cui appare in pessima forma fisica, come ha sottolineato l'attore, anche se in realtà è solo una forma fisica più "morbida" rispetto a quella che di solito mostra nei suoi film d'azione.