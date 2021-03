Mark Wahlberg protagonista di Stu, film ispirato a una storia vera

Mark Wahlberg sarà il protagonista del film drammatico Stu, scritto e diretto dall'esordiente Rosalind Russ.

L'attore sarà inoltre coinvolto come produttore in collaborazione con Stephen Levinson e Jordan Foss.

I dettagli relativi alla trama del film Stu non sono stati rivelati e Deadline riporta solo che si tratta di un progetto ispirato in parte a una storia vera e che ruota intorno alla fede. Il progetto ha particolarmente coinvolto Mark Wahlberg che ne sta curando lo sviluppo da un paio di anni. L'attore, inoltre, è stato colpito da Rosalind Ross che considerava la persona giusta per raccontare la storia che voleva raccontare. Le riprese del film dovrebbero iniziare il prossimo mese.

Tra i recenti lungometraggi a cui ha lavorato Mark ci sono Uncharted, con star Tom Holland, Arthur the King, Infinite e Joe Bell. Il film è diretto da Reinaldo Marcus Green ed è ispirato alla vera storia di Joe Bell, un padre dell'Oregon, che ha intrapreso con il figlio una camminata attraverso gli Stati Uniti dopo la tragica morte del figlio Jadin, ruolo affidato a Reid Miller, a causa anche degli attacchi dei bulli. Nel cast anche l'attrice Connie Britton nel ruolo della moglie di Joe.