Mark Rylance interpreterà 4 versioni di Satana nel film di Terrence Malick su Gesù

L'attore Mark Rylance ha rivelato nuovi dettagli sul film di Terrence Malick dedicato alla vita di Gesù, in cui interpreterà Satana!

Mark Rylance interpreterà Satana nel nuovo film diretto da Terrence Malick in cui si racconterà la storia di Gesù Cristo, parte affidato a Géza Röhrig.

L'attore premio Oscar ha rivelato nuovi dettagli dell'atteso lungometraggio durante il Deauville Film Festival e, in un'intervista, ha svelato che le riprese inizieranno nel mese di ottobre.

Il progetto si intitolerà The Last Planet e nel cast, oltre a Rylance e alla star del film Il figlio di Saul, ci sarà anche Matthias Schoenaerts nella parte di San Pietro.

Mark Rylance ha dichiarato: "Terry ha scritto quattro versioni di Satana e ho pensato che ne avrei interpretato una, ma invece reciterò in tutte e quattro. Una di queste, a un certo punto, era una donna ma poi mi hanno chiesto di farmi crescere la barba e ho capito che ci sono stati dei cambiamenti".

L'attore, commentando la possibilità di essere diretto da Terrence Malick, ha aggiunto: "Sono veramente felice di recitare per lui, ma sono intrigato perché ho sentito dire che ti parla sempre. Proveniendo dal mondo del teatro non sono abituato a un regista che mi urla qualcosa mentre sto recitando o mi dice cosa devo fare. Ma i suoi film mi hanno sempre affascinato".

Mark Rylance, pochi giorni fa, ha presentato alla Mostra del Cinema di Venezia il film Waiting for the Barbarians diretto da Ciro Guerra, di cui è protagonista accanto all'attore Johnny Depp.

Terrence Malick, invece, ha recentemente firmato la regia di A Hidden Life, nel cui cast c'era anche Schoenaerts.