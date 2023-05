Inland: Mark Rylance nel trailer del film

Mark Rylance è il protagonista del film Inland, di cui online è stato condiviso il primo trailer in attesa nel debutto nelle sale britanniche.

Nel video si vedono alcune sequenze del progetto, anticipandone l'atmosfera e introducendo i protagonisti di quella che viene descritto come un moderno racconto popolare.

I dettagli del lungometraggio

Il film Inland è stato diretto da Fridtjof Ryder e nel cast, oltre a Mark Rylance, ci sono anche Rory Alexander (Pistol), Kathryn Hunter (Andor), Eleanor Holliday, Alexander Lincoln (The Fence), Nell Williams (The Good Liar) e Shaun Dingwall (Top Boy).

Al centro della trama c'è un giovane la cui identità viene fatta in mille pezzi dopo la misteriosa scomparsa di sua madre. Guidato da una figura paterna e da vecchi amici a cui tiene profondamente, il ragazzo compie un percorso attraverso gli spazi onirici dell'Inghilterra rurale, affrontando la perdita che lo tormenta in modi che non avrebbe mai potuto aspettare.

Il progetto, come anticipato anche da Rylance, ha dei punti in comune con delle leggende e mostra anche l'"inconsapevole energia della natura nell'uomo". L'attore ha aggiunto: "Mi ricorda Eraserhead - La mente che cancella e Velluto Blu e film che ho amato, ma che non si vedono più spesso".