Mark Rylance nel cast di Bones & All, "film cannibale" di Luca Guadagnino

Mark Rylance si unisce al cast del nuovo progetto di Luca Guadagnino, Bones & All, seconda incursione nell'horror dopo il remake di Suspiria. Rylance affiancherà Timothée Chalamet e Taylor Russell nella storia scritta da Dave Kajganich, già collaboratore di Guadagnino per Suspiria e A Bigger Splash.

Venezia 2019: Mark Rylance al photocall di Waiting for the Barbarians

Ispirato all'omonimo romanzo di Camille DeAngelis del 2015, Bones & All è descritto come una storia d'amore a sfumature horror in cui è presente il cannibalismo. Al centro della storia troviamo Maren , che ogni anno si mette in viaggio attraverso gli USA alla ricerca di suo padre. Abbandonata da sua madre a 16 anni, Maren desidera ardentemente capire il suo bisogno di nutrirsi di carne umana mangiando chiunque inizia a mostrarle il suo affetto.

Taylor Russell McKenzie interpreterà la giovane Maren, Timothée Chalamet sarà Lee, altro giovane cannibale che la ragazza incontra lungo il cammino. Al momento il ruolo di Mark Rylance non è stato svelato.

Armie Hammer: la reazione dell'ex moglie all'annuncio della love story cannibale diretta da Luca Guadagnino

Tra i progetti in fase di sviluppo che vedono coinvolto Mark Rylance troviamo anche l'ultima fatica di Terrence Malick, The Way of the Wind, che racconterà alcuni episodi della vita di Gesù, Don't Look Up di Adam McKay e The Brutalist di Brady Corbet, che segue la vita di un architetto emigrato negli USA nel 1947.