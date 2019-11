Mark Ruffalo, bagno di regali ricevuti dai fan: la star Marvel ringrazia su Instagram

Mark Ruffalo si crogiola tra i regali dei fan in una foto su Instagram. Dopo aver partecipato al Tokyo Comic-Con, in Giappone, l'interprete di Bruce Banner/Hulk nel Marvel Cinematic Universe si è riversato su Instagram per ringraziare i generosi fan che gli hanno portato dei doni per l'occasione, pubblicando la foto che vedete qui sotto.

"Grazie ai fan del #TokyoComiCon! Siete stati così gentili e generosi con me. Sono comodamente steso in un giardino di regali" scrive nella caption del post.

Thank you to the fans at #TokyoComicCon! You were all so kind and generous. I was laying in a garden of gifts 💚 pic.twitter.com/hPH7mOsnOn — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) November 24, 2019

Mark Ruffalo, che si è unito agli Avengers nel primo film corale del MCU nel 2012 - dopo il recast del personaggio a seguito dell'abbandono di Edward Norton - si è recentemente sbottonato sulla direzione che vorrebbe veder prendere al suo Hulk: ad esempio un film sullo scontro Hulk e Wolverine, come avrebbe comunicato al Presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige.

Effettivamente, adesso che Thanos non è più problema e che i supereroi finora di proprietà Fox sono "tornati all'ovile", chi può dire che qualcosa del genere non possa accadere?

Nel frattempo, su Disney+ si prepara a fare il suo debutto - in un futuro non ancora del tutto specificato - She-Hulk, di cui Hulk potrebbe essere il mentore, stando a dei rumor che giravano online qualche tempo fa. I fan di Jennifer Walters, comunque, stanno promuovendo sul web i loro fancast per il ruolo, che vedrebbero in lizza principalmente due attrici: Rosario Dawson e Emmy Rossum.