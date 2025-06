Being Heumann: Mark Ruffalo protagonista del nuovo film diretto dalla regista di CODA

Mark Ruffalo è stato scelto per recitare al fianco di Ruth Madeley nel film Apple Original Being Heumann, diretto da Siân Heder, la regista del film premio Oscar CODA.

Il film è l'adattamento dell'acclamato memoir dell'attivista per i diritti delle persone con disabilità Judy Heumann. Lo script sarà scritto da Heder, insieme a Rebekah Taussig.

La storia di Being Heumann con protagonista Mark Ruffalo

Being Heumann racconta la storia di come Judy Heumann guidò oltre cento persone con disabilità nell'occupazione dell'edificio federale di San Francisco nel 1977, iniziando un sit-in che durò 28 giorni.

I manifestanti formarono una comunità particolarmente unita, e si rifiutarono di andarsene finché il governo non avesse applicato la sezione 504 del Rehabilitation Act, che imponeva l'accessibilità degli edifici federali. Mark Ruffalo nel film interpreterà Joseph Califano, segretario alla Salute, Educazione e Welfare nell'amministrazione Carter.

La vita di Judy Heumann

L'attivista Judy Heumann, per gran parte della sua esistenza, visse in sedia a rotelle a causa della poliomelite, contratta a soli 18 mesi. Subì discriminazioni sin dalla tenera età, come quando le fu negato l'accesso in una scuola pubblica perché considerata un 'pericolo d'incendio' a causa della sua sedia a rotelle. Da quel momento decise di diventare attivista per i diritti delle persone con disabilità.

Pochi anni prima del famoso sit-int, nel 1970, Heumann fece causa al Dipartimento dell'Istruzione di New York dopo che le era stata negata la licenza per insegnare a causa della sua disabilità; diventò la prima persona in sedia a rotelle ad insegnare in una scuola pubblica di New York. Fu co-fondatrice dell'organizzazione per i diritti civili Disabled on Action, e fornì il proprio contributo allo sviluppo e alla promulgazione dell'Americans with Disabilities Act. Ora la sua storia verrà raccontata nel film con Mark Ruffalo.