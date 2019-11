Hulk vs. Wolverine: Mark Ruffalo sogna un film con i due personaggi!

Hulk vs. Wolverine è il cinecomic che Mark Ruffalo sogna di portare sul grande schermo, come ha rivelato la star durante una recente apparizione all'evento Tokyo Comic-Con in cui ha parlato del futuro del suo personaggio.

L'attore ha rivelato di aver incontrato recentemente Kevin Feige, a capo dei Marvel Studios, per parlare di quali saranno i prossimi progetti che lo dovrebbero vedere coinvolto sul set. Mark Ruffalo ha spiegato: "Una settimana fa mi ha chiesto se avessi delle idee o storie riguardanti Hulk. E ho risposto di sì, penso che ci siano alcune storie da raccontare. Mi ha risposto: 'Bene, perché non vieni e ne parliamo per vedere se riusciamo a trovare un posto per te nell'universo Marvel?".

La star ha quindi dichiarato senza esitazioni: "Mi piacerebbe vedere Hulk vs. Wolverine!".

Wolverine, personaggio che fa parte degli X-Men, è ritornato a disposizione della Marvel dopo l'acquisizione di 20th Century Fox, e tra le pagine dei fumetti ha fatto anche parte del team degli Avengers. Feige, in più occasioni, ha ammesso di essere entusiasta all'idea di poter sviluppare nuovi progetti legati ai mutati e a personaggi come i Fantastici 4 che potranno ora essere introdotti nel MCU.

