Mark Ruffalo: "Vorrei vedere Hulk e Wolverine far squadra"

Mark Ruffalo pensa al futuro di Hulk ed esprime un desiderio: vedere il suo eroe verde fare team con Wolverine, di cui è grande fan come dei fumetti degli X-Men. L'attore ammette però di non sapere se e quando rivedremo Hulk nell'MCU.

Thor: Ragnarok - un primo piano di Hulk in un'immagine del primo teaser

Di recente Mark Ruffalo ha dichiarato a Variety: "Non c'è niente completamente definito quando viene fatto un accordo. Si parla di avere Banner/Hulk in una serie Disney+, She-Hulk. Se ne verrà fuori qualcosa di buono, sarebbe davvero interessante, ma per il momento è tutto in discussione".

Mark Ruffalo ammette che gli piacerebbe molto seguire le orme dei colleghi Eric Bana ed Edward Norton, interpretando una pellicola standalone tutta per lui, ma finora questa opportunità gli è stata negata da Marvel:

"C'è un'idea che potrebbe essere interessante, non lo abbiamo mai seguito nella sua vita. Sta sempre in disparte, è il Rosencrantz e Guildenstern degli Avengers. Sarebbe interessante colmare i vuoti raccontando cosa gli è successo tra un film e l'altro."

Avengers: Age of Ultron, Mark Ruffalo scioccato dalla gravidanza di Scarlett Johansson

Approdare al ruolo di Hulk, per Mark Ruffalo, ha rappresentato una svolta notevole nella sua carriera dopo anni di pellicole indipendenti, ma in un primo tempo l'approccio ipertecnologico del progetto lo aveva quasi convinto a rinunciare:

"Ho cercato di tirarmi fuori, ho detto a Joss Whedon 'non so se sono la persona giusta, non ho mai fatto niente del genere. Joss e Robert Downey Jr. hanno cercato di convincermi, ma ero molto spaventato. Sono spaventato ancora oggi. L'aspetto tecnologico della lavorazione rende tutto molto difficile, è una lotta continua. Ma il mio motto è fa' diventare la paura una tua amica, tuffati in quelle imprese in cui ti senti in difficoltà".

Ad aiutare Ruffalo c'è anche il fatto che l'attore è un accanito lettore di fumetti fin dall'adolescenza: "Sono cresciuto leggendo gli X-Men e Wolverine. Adesso che disney ha acquisito Fox, c'è un sogno che mi piacerebbe veder realizzato: vorrei vedere Hulk e Wolverine insieme".