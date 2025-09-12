Mark Hamill: "Scartato da Amadeus, il regista non voleva Luke Skywalker nel film"

Il successo di Guerre stellari ha aperto tante porte a Mark Hamill, ma gli ha impedito di interpretare un personaggio iconico della storia della musica. Il divo ha recentemente svelato a Hollywood Reporter di essersi proposto per Amadeus, acclamato film del 1984, ma di essere stato scartato perché "il regista non voleva Luke Skywalker nel film".

"Milos Forman mi chiese di fare un provino con le attrici per sceglierle per la versione cinematografica di Amadeus. Gli risposi, 'Milos, ho interpretato Amadeus a Broadway e nel tour nazionale, e mi chiedevo se ci fosse la possibilità che mi prendessi in considerazione per la parte'", ricorda Hamill. "Lui rise e rispose, 'No, no, no, perché nessuno deve credere che Luke Skywalker sia Mozart!'".

Mark Hamill porta sulle spalle Yoda

La delusione di Mark Hamill

Pur avendo compreso il motivo del rifiuto di Milos Forman, Mark Hamill ha ammesso di essere rimasto deluso dalla decisione per poi concludere filosoficamente:

"Ognuno ha il suo percorso. Io ho avuto le mie sfide, e anche altri hanno sfide diverse. Non devo essere un protagonista a tutti i costi. Mi accontento di essere un lavoratore instancabile, ed è quello che sono stato per molto tempo. Tutto ciò che volevo fare quando ho iniziato era guadagnarmi da vivere facendo ciò che amo. Non volevo essere Tom Cruise. E, secondo questi standard, ho avuto successo ben oltre le mie aspettative".

Mark Hamill nella serie Netflix La caduta della casa degli Usher

In una carriera così lunga e ricca di soddisfazioni, il 73enne Hamill ha ricordato il miglior consiglio lavorativo ricevuto, che ha applicato in momenti diversi:

"Credi in te stesso. Lavora duramente. Non mollare mai. E vedrai che qualcosa accadrà. Oppure rilassati, stai tranquillo e non rimarrai mai deluso. Bisogna avere una certa fiducia in se stessi perché quando si diventa attori ci si deve preparare a una vita di rifiuti. Non perché si è scarsi o privi di talento, ma perché è probabile che non siamo adatti a un ruolo. Lo paragono a girare la ruota della roulette. Se si gira la ruota abbastanza volte, alla fine si indovina il numero."

Dove vedremo Mark Hamill nel prossimo futuro

E il nuovo numero indovinato da Mark Hamill è La lunga marcia, atteso adattamento dal romanzo di Stephen King diretto da Francis Lawrence in cui l'attore interpreta un villain a tutto tondo.

Ambientato in un'America distopica, La lunga marcia racconta una gara da incubo in cui 50 teenager devono camminare senza mai potersi fermare. Ognuno di loro deve continuare a marciare senza pause pur di conquistare un premio. Per chi non riesce a compiere l'impresa ci sono conseguenze mortali.