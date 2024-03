Paul Simon distrutto dal matrimonio con Carrie Fisher: 'Errori sopra errori'

Il leggendario cantautore parla del suo turbolento matrimonio con Carrie Fisher nel documentario In Restless Dreams: The Music of Paul Simon.

Paul Simon ricorda il suo "vorticoso" matrimonio con Carrie Fisher. Nel nuovo documentario In Restless Dreams: The Music of Paul Simon, il cantautore 82enne parla della loro relazione in vecchie interviste. In una di queste, ricorda: "Nel bel mezzo del tour di reunion con Art Garfunkel, mi sono sposato. Ho sposato Carrie Fisher".

Simon descrive una differenza fondamentale tra lui e la Fisher, che aveva sperimentato un eccesso di fama grazie al ruolo della Principessa Leila nel kolossal Guerre stellari del 1977 e nei suoi sequel.

"Carrie era molto più orientata al mondo dello spettacolo", dice Simon. "Io l'ho assecondata: era il mondo in cui era cresciuta, era abituata. Era abituata a un sacco di stampa e cose del genere. Non era intimidatorio o altro. Sapeva come manipolarla e farla funzionare per lei. Era molto brava in questo, mentre io non lo ero".

Carrie Fisher: la figlia Billie Lourd e Mark Hamill alla cerimonia per la sua stella sulla Walk of Fame (FOTO)

Carrie Fisher è Leia Organa in Guerre Stellari

La turbolenta storia d'amore

Il testimone di nozze di Simon, che sposò Fisher nel 1983, racconta in un'intervista: "Per il fidanzamento andammo in Grecia. Paul noleggiò una barca. Ho sofferto il mal di mare per tre giorni, pregando per la morte. A parte questo, è stato un periodo molto divertente, e per la luna di miele siamo andati in Egitto, risalendo il Nilo. C'erano molte cose notevoli in quel periodo, ma anche due persone all'apice della loro carriera, e questo è sempre complicato. Tutto questo è stato una specie di vortice. Carrie era in una bolla di fama totale grazie a Star Wars".

La coppia, che si era conosciuta alla fine degli anni '70 mentre la Fisher stava girando il primo film di Guerre stellari, aveva divorziato nel luglio 1984. In un'intervista rilasciata dopo il divorzio e mostrata nel documentario, Simon afferma di essere "esausto" al momento della separazione. "Voglio dire, a cosa stavo pensando? Di certo non pensavo alla vita", dice. "Il matrimonio è una cosa difficile che richiede impegno. Non tutto può accadere in una volta sola, non tutto è un evento mediatico. Ci sono stati tutti i tipi di errori ed errori sopra errori che si sono sommati. Mi sono reso conto che potevo esaurirmi a causa del turbamento emotivo", commenta il cantautore.

In una vecchia intervista viene chiesto A Fisher - che è morta nel 2016 - se pensava che il matrimonio fosse la "cosa sbagliata da fare". La sua risposta è stata "si": "Beh, perché penso che, se mi guardi, al massimo puoi pensare che sono una fidanzata interessante. Ma una moglie? Credo che rimarrai deluso. Povero Paul. Ha dovuto sopportare molte cose con me. Ero davvero buona come fidanzata, ma quando si trattava di vivere giorno per giorno, ero un po' più di quanto potesse sopportare".

Mark Hamill ricorda Carrie Fisher e la sua interpretazione di Leia: "La persona perfetta nel ruolo perfetto"

Paul Simon

La separazione e il divorzio

Nonostante il divorzio, i due hanno continuato a frequentarsi saltuariamente per diversi anni prima di chiudere definitivamente la loro relazione. Nella biografia di Peter Ames Carlin Homeward Bound: The Life of Paul Simon, la loro tumultuosa relazione viene spiegata come un mix di amore e crisi personali, in gran parte dovute a crisi depressive, insicurezze personali e all'uso di droghe da parte di Fisher.

"Litigavano molto", scrive Carlin, descrivendo una scena in cui si urlavano contro e smettevano altrettanto bruscamente perché "ridevano troppo per poter ringhiare ancora".

Dopo la separazione, Simon ha sposato Edie Brickell nel 1992 con la quale ha avuto tre figli: Adrian Edward, 31 anni, Lulu, 29 anni e Gabriel Elijah, 25 anni. Fisher ha iniziato una relazione con l'agente di talenti Bryan Lourd. Insieme hanno avuto una figlia, l'attrice Billie Lourd, 31 anni.

Il giorno dopo la morte della Fisher, nel 2016, Simon scrisse su Twitter: "Ieri è stato un giorno orribile. Carrie era una ragazza speciale e meravigliosa. È troppo presto".