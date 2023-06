Ora! Fest, Marisa Tomei: 'La Puglia come Hollywood, un onore esserci tornata'

L'attrice premio Oscar è tornata in Puglia per partecipare all'Ora! Fest, Festival Internazionale del Cinema dedicato ad ambiente, sostenibilità e giustizia sociale.

Si è alzato il sipario sulla prima edizione dell'Ora! Fest, Festival Internazionale del Cinema in Puglia dedicato ad ambiente, sostenibilità e giustizia sociale, che dal 3 al 7 giugno vedrà nella città di Monopoli i grandi nomi del cinema internazionale e del panorama culturale italiano. Tra gli ospiti l'attrice premio Oscar Marisa Tomei, da sempre legata all'Italia da un rapporto speciale (i suoi nonni erano della Toscana).

"Per me è una sensazione fantastica essere tornata in una località splendida come la Puglia per una kermesse internazionale che ci consente di condividere opinioni, riflessioni e il nostro amore per il cinema con persone da ogni parte del mondo. Documentari, corti, lungometraggi, tante forme d'arte per rafforzare l'internazionalizzazione, appassionarci assieme e riflettere sull'importante tema della sostenibilità ambientale".

L'attrice ha poi aggiunto: "Voglio ringraziare Silvia, Giovanni, il sindaco e tutta la città di Monopoli per il calore e l'affetto dimostratoci. Non è facile organizzare eventi di questa caratura, ma ce l'hanno messa tutta per portare me, Matthew e tanti grandi ospiti qui e non posso che esserne onorata. Occorre uno sforzo collettivo e sono convinta del fatto che la Puglia continuerà a brillare con eventi del genere".

Premiata con l'Oscar nel 1993, grazie alla sua performance in Mio cugino Vincenzo, al fianco di Joe Pesci, nel corso degli anni ha collezionato diverse apparizioni sul grande schermo, in film come Onora il padre e la madre, The Wrestler e In the Bedroom, grazie al quale riceve la seconda candidatura agli Oscar. Nel 2015 Marisa Tomei entra ufficialmente nel Marvel Cinematic Universe con il ruolo della giovane zia May di un adolescente Peter Parker, interpretato da Tom Holland.

Matthew Modine: "Cinema e sostenibilità ambientale? Vanno di pari passo, adesso è tempo di agire"

Marisa Tomei all'Ora! Fest

Marisa Tomei è membro del Comitato Onorario di Ora! Fest, presieduto da John Turturro, Terry Gilliam, Matt Dillon, André Aciman. Nella giornata di lunedì 5 giugno terrà una speciale masterclass per incontrare il pubblico.

Presieduto da Giovanni De Blasio, con la direzione artistica di Silvia Bizio e la direzione generale di ArtsFor_, Ora! Fest porta per la prima volta in Puglia un festival "green", all'insegna del rispetto dell'ecosistema e della valorizzazione della naturalità dell'ambiente pugliese, il tutto grazie all'importante sostegno e al patrocinio della Regione Puglia, di Apulia Film Commission e del Comune di Monopoli.