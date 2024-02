Upgraded - Amore, arte e bugie, la recensione: su Prime Video una gradevole commedia romantica

Una grande passione per l'arte e tanti sogni, ma al momento deve accontentarsi di un divano in casa della sorella e del cognato in quel di New York: Ana Santos spera prima o poi di fare il grande salto e quel momento sembra essere inaspettatamente arrivato. Un giorno la ragazza, che lavora come tirocinante presso una compagnia di case d'aste tra le più rinomate della Grande Mela, nota all'ultimo minuto un errore presente in un catalogo - colpa di un suo collega inesperto - e lo fa presente alla sua boss, l'influente Claire Dupont, che decide di offrirle un ruolo di segretaria personale e portarla con sé a Londra per partecipare a un'importante acquisizione.

Upgraded: Camila Mendes in una foto

Come vi raccontiamo nella recensione di Upgraded - Amore, arte e bugie, la protagonista riceve un inaspettato biglietto di prima classe all'aeroporto e proprio così ha modo di conoscere Will, rampollo di una ricca famiglia londinese. E con sua grande sorpresa scopre come la madre del ragazzo sia Catherine Laroche, colei che è prossima a vendere la ricca collezione alla sua capa. Inutile dire che la situazione prenderà una piega ricca di paradossi e disguidi...

Tutto come previsto

Upgraded: Camila Mendes, Archie Renaux in una scena del film

Voice-over iniziale d'ordinanza a introdurci nelle aspirazioni personali del personaggio principale e rapida, ma efficace, introduzione a quel background che la vede come trentenne irrealizzata, a caccia di quella grande occasione che - come già esposto nella sinossi - capita quanto mai provvidenzialmente. Un film che in alcune linee guida sembra ricordare un grande classico del nuovo millennio come Il diavolo veste Prada (2006), pur senza arrivare a tali livelli di originalità. Ragazza di umili origini che si innamora di un ricco ereditiere, come nella tradizione più canonica, con quell'amore in divenire che deve andare incontro ai più tipici ostacoli, tra menzogne e riappacificazioni dell'ultimo minuto che strizzano "saggiamente" l'occhio al principale target di riferimento, con tutti i pro e i contro del caso.

Il diavolo veste Prada: Meryl Streep, il workaholism e il marketing come idea di cinema

Fino all'ultimo sguardo

Upgraded: Marisa Tomei, Camila Mendes, Fola Evans-Akingbola, Rachel Matthews in una scena del film

Pur a dispetto di certe ovvietà, Upgraded - accompagnato in Italia dal sottotitolo Amore, arte e bugie, svolge il suo compito di semplice intrattenimento con una certa efficacia, grazioso quanto basta e anche perché no divertente nella crescita della protagonista, che si ritrova da Brutto Anatroccolo a diventare principessa da invidiare, tanto da scavalcare coloro che la trattavano come fosse una stracciona, a cominciare dalle odiose colleghe / rivali. Allo stesso modo la love-story non è ossessiva e predominante sullo svolgimento del racconto e complice la buona alchimia tra Camila Mendes e Archie Renaux si evitano slanci mielosi e melodrammatici, in favore di una naturalezza narrativa che si evolve verso il solo epilogo possibile: non sempre essere prevedibili è aprioristicamente un male.

Chi si rivede

Upgraded: Lena Olin, Anthony Head, Camila Mendes, Archie Renaux in una scena del film

Notevole anche il cast di supporto, da una magnifica Marisa Tomei nelle vesti di risoluta boss a una Lena Olin quale ipotetica futura suocera, a garantire un po' di brio anche a quel contorno mondano, tra feste dell'alta aristocrazia e mostre d'arte dove vengono sfoggiati abiti sgargianti, all'insegna di quell'occhio che vuole la sua parte. Una love-story che arriva qualche giorno prima di San Valentino, cercando di sfruttare l'onda del periodo più romantico dell'anno nel tentativo di conquistare il pubblico di abbonati di Amazon Prime Video. Ma in un panorama dove spesso le commedie romantiche cedono a derive esplicite o si contestualizzano a platee di teenager, un titolo piacevolmente old school come questo fa piacere. Non a caso durante il viaggio in aereo Ana guarda commossa Colazione da Tiffany (1961), modello ovviamente irraggiungibile ma parzialmente qui preso ad esempio.