James Marsden, Marisa Tomei e Matt Dillon tra gli ospiti di ORA! Fest 2024

Il grande cinema in Puglia con ORA! FEST 2024, il festival internazionale dedicato ad ambiente, sostenibilità, giovani e giustizia sociale che porterà nella cittadina di Trani le star internazionali James Marsden, Marisa Tomei e Matt Dillon. Questo è solo un assaggio degli ospiti che interverranno alla manifestazione che si terrà dal 25 al 29 settembre.

Ad aprire l'edizione 2024 di ORA! FEST sarà la premiere Europea del film sul premio Oscar Philippe Rousselot A Look Through His Lens, diretto da Matthew Berkowitz e Gregory Hobbit, che vede produttrice l'attrice premio Oscar Kim Basinger insieme a Lynne Littman.

Hollywood in Puglia

Marisa Tomei sul tappeto rosso di Venezia 2011 per presentare Le idi di Marzo

Il primo ospite internazionale di questa nuova edizione è James Marsden, che sarà affiancato dal Premio Oscar Marisa Tomei, che tornerà come membro del Comitato Onorario di ORA! FEST. Tra le altre star attese parteciperanno alla manifestazione anche Raoul Bova, membro del Team di ORA! FEST 2024 già dalla prima edizione, e Matt Dillon, altro gradito ritorno al Festival.

La giuria dei lungometraggi è presieduta anche quest'anno da Alfre Woodard che affiancherà il produttore cinematografico spagnolo CoFounder & CCO di Filmin e Direttore dell'Atlàntida Mallorca Film Fest Jaume Ripoll, il regista USA David Petrarca e il produttore cinematografico americano Michael Nozik.

Un assaggio del programma

Ad animare le giornate del festival saranno talk e masterclass con grandi interpreti del cinema internazionale. Dagli Stati Uniti, sul tappeto rosso dell'ORA! FEST sfileranno il premio Oscar per il miglior suono di "Dune" e miglior montaggio del suono per Mad Max: Fury Road Mark Mangini accompagnato dal figlio, l'attore Rio Mangini. Mark Mangini sarà protagonista di una conversazione informale sui mestieri del cinema.

Ospite d'eccezione di questa nuova edizione dell'Ora! Fest Desirée Popper, attrice di origine brasiliana, star di Mare Fuori, co-conduttrice della serata finale del Festival insieme all'attrice, danzatrice, coreografa e direttrice artistica Roberta Mastromichele.

I film

Un primo piano di Matt Dillon

ORA! FEST proporrà una selezione di film italiani e internazionali in concorso e fuori concorso, con proiezioni a titolo gratuito fino ad esaurimento posti, presso il bellissimo Monastero Santa Maria di Colonna. Il Concorso prevede opere prime e seconde con 10 corti italiani e internazionali, e 8 lungometraggi (4 in italiano e 4 in lingua originale). Ricca anche la sezione Fuori concorso che prevede: corti sul clima realizzati da studenti, documentari a sfondo ambientale e/o impegno sociale, film internazionali (sottotitolati), opere prime italiane. Tutti i titoli sono stati scelti secondo criteri di originalità e di attinenza alla missione della manifestazione con attenzione alle produzioni che abbracciano i temi dell'ambiente, della diversità e dell'inclusione. L'iscrizione dei film alle preselezioni avviene anche (ma non esclusivamente) tramite registrazione sulla pagina dedicata al festival della piattaforma internazionale www.filmfreeway.com. La data limite di iscrizione sarà il 10 agosto 2024.

Per informazioni: www.orafest.org.