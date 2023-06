Matthew Modine: 'Cinema e sostenibilità ambientale? Vanno di pari passo, adesso è tempo di agire'

L'appello della star di Full Metal Jacket e Stranger Things in occasione dell'Ora! Fest a Monopoli. Occorrono atti concreti per salvaguardare la tutela del pianeta.

Si è svolta ieri la prima giornata dell'Ora! Fest, il Festival Internazionale del Cinema in Puglia dedicato ad ambiente, sostenibilità e giustizia sociale. Una kermesse green all'insegna del rispetto dell'ecosistema e della valorizzazione della naturalità dell'ambiente pugliese. Tra i grandi ospiti l'attore Matthew Modine, noto per i suoi ruoli in Full Metal Jacket e più di recente in Stranger Things, che ha sottolineato l'importanza della complementarietà tra cinema e sostenibilità ambientale.

"Il cinema ci permette di ampliare la parte periferica della nostra vista e di non agire con dei paraocchi. Adesso non è più il tempo di parlare ma di fare, se posso citare una battuta da Full Metal Jacket. Il tema della conservazione del pianeta è molto serio e va affrontato con atti concreti, aprendo tavoli di discussione come sta accadendo in questa kermesse. Il mio invito a tutti voi è di usare il cinema come viatico di riflessione".

Matthew ha poi aggiunto: "Spesso parlo di sostenibilità ambientale ai bambini delle elementari. Per convincerli gli rivolgo una semplice domanda: quando voi buttate qualcosa, dove pensate che vada? Mi rispondono che lo buttano via. Io gli chiedo che cosa significhi via per loro e gli rispondo che non esiste alcun via. E in questo modo li convinco dell'importanza di rispettare il pianeta".

Matthew Modine all'Ora! Fest

Ora! Fest ha stretto un accordo con la sua casa di produzione - la Cinco Dedos Production - per realizzare un video di 50 secondi, "Heaven on Earth", narrato dallo stesso Modine, che sarà anche la sigla della manifestazione. Inoltre, l'attore mostrerà anche il suo impegno per l'ambiente con "RIPPLE EFFECT", la sua nuova serie in 5 episodi incentrata sulla sostenibilità ambientale, di cui verrà mostrata un'anteprima mondiale di 8 minuti.

La kermesse, in corso nella città di Monopoli, si svolgerà sino alla giornata del 7 giugno. Ora! Fest è scandito da 10 film in concorso e 6 fuori concorso, oltre a 22 cortometraggi di cui 17 in concorso e 5 fuori concorso, tutti uniti da un comune fil rouge, ovvero il desiderio di raccontare temi di stringente attualità come la salvaguardia ambientale, la crisi climatica e la giustizia sociale.