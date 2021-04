Marion Cotillard e Melvil Poupaud in Brother and Sister di Arnaud Desplechin

Dolore e rinascita in Brother and Sister, nuovo film diretto da Arnaud Desplechin che vedrà Marion Cotillard e Melvil Poupaud nei panni di due fratelli.

In occasione del suo sessantesimo compleanno, Arnaud Desplechin ha annunciato il suo nuovo lungometraggio, Brother and Sister, interpretato dalle star Marion Cotillard e Melvil Poupaud.

Locandina di Marion Cotillard

Arte France Cinéma ha annunciato l'arrivo di Frère et soeur, titolo internazionale Brother and Sister, nuovo film di Desplechin che tornerà a dirigere Marion Cotillard e Melvil Poupaud in una storia di fratelli ambientata alla fine degli anni '50. Alice è un'attrice, Louis è un insegnante e poeta. I due non si parlano più da tempo e si evitano da vent'anni, ma saranno costretti a riunirsi quando i loro genitori muoiono. Il film sarà prodotto da Why Not Productions.

Parlando del progetto, Arnaud Desplechin ha dichiarato: "La vita è terrificante e il film si immerge in questa sofferenza per cercare di risolvere le cose. Con questo film, vado in cerca di redenzione."

Al momento Marion Cotillard è impegnata sul set di Asterix & Obelix: The Middle Kingdom, diretto e interpretato dal suo compagno Gulllaume Canet, dove veste i panni della regina d'Egitto Cleopatra.