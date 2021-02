Mario Draghi e Giancarlo Magalli erano compagni di classe: ecco la loro foto al liceo

Giancarlo Magalli e Mario Draghi erano compagni di classe: oggi il presentatore Rai ha pubblicato una foto su Facebook che risale ai tempi in cui compaiono lui e il Presidente del Consiglio incaricato ai tempi del liceo. Ecco com'era Mario Draghi da giovane.

Da quando si è saputo dell’incarico a Mario Draghi sono letteralmente sommerso da telefonate di giornalisti che mi... Pubblicato da Giancarlo Magalli su Mercoledì 3 febbraio 2021

Oggi Mario Draghi ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella l'incarico di formare un nuovo governo, il mandato è stato accettato con riserva che verrà sciolta solo dopo che Draghi avrà consultato tutti i partiti. Subito dopo che si è diffusa la voce della decisione di Mattarella il conduttore televisivo Giancarlo Magalli è stato subissato di telefonate da parte di giornalisti perché lui e l'ex Presidente della Banca Centrale Europea sono stati compagni di classe.

Giancarlo Magalli per accontentare i suoi follower ha pubblicato su Facebook una foto di quando lui e Mario Draghi erano compagni di liceo. Nella didascalia che accompagna il post si legge: "Da quando si è saputo dell'incarico a Mario Draghi sono letteralmente sommerso da telefonate di giornalisti che mi chiedono commenti e foto d'epoca. Non ho accontentato nessuno di loro, ma voglio far sorridere voi e vi allego due foto, una mia e una di Mario, all'epoca della scuola e l'annuario con l'elenco dei componenti la classe. Detto ciò faccio a Mario gli auguri più affettuosi, pur consapevole che proveranno tutti a fargli lo sgambetto. Poveri noi".

Intervistato dall'Adnkronos Giancarlo Magalli ha detto del suo ex compagno di liceo: "Mario Draghi era intelligente, simpatico e una persona molto corretta: non era uno di quelli che faceva la spia al professore. Insomma, era una persona estremamente piacevole. Da ragazzino era come adesso, con la sua riga, pettinato come adesso e sempre con quel sorriso che era il suo biglietto da visita". Anche in quest'intervista Magalli ha espresso le sue preoccupazioni sul fatto che Draghi sarà ostacolato nel suo lavoro: " il mio timore è che i politici di mestiere gli remeranno tutti contro affinché non si noti troppo che è più bravo di loro".