Mario Draghi come Daenerys Targaryen: l'ironia infiamma i social

Dopo la convocazione di Mario Draghi al Quirinale da parte di Sergio Mattarella, sui social è esplosa l'ironia riguardo un ipotetico collegamento tra l'ex presidente della BCE e Daenerys Targaryen, personaggio de Il Trono di Spade interpretato da Emilia Clarke.

Nel corso della serata di ieri l'attenzione della maggior parte degli italiani è stata calamitata dall'intervento di Sergio Mattarella, chiamato ad esprimersi su ciò che accadrà adesso nel Paese in seguito alla crisi di governo e alle successive consultazioni. Dopo aver spiegato il motivo per cui sarebbe sconveniente tornare ai seggi in questo periodo profondamente segnato dalla pandemia, Mattarella ha quindi convocato Mario Draghi, ex presidente della BCE, che lo raggiungerà quest'oggi al Quirinale.

Come prevedibile, il nome del Capo dello Stato e quello di Draghi sono balzati in cima alle tendenze su Twitter e, tra i tanti che esprimevano la propria opinione riguardo la scelta di Mattarella, non sono mancati anche numerosi post condivisi da chi ha scelto di puntare sull'ironia per tentare di sdrammatizzare una situazione politica tutt'altro che positiva. Tra questi si sono fatti spazio soprattutto i numerosi fan de Il trono di spade, i quali non hanno potuto far altro che ricollegare il nome di Draghi a Daenerys Targaryen, tra i protagonisti assoluti dello show. Il personaggio interpretato da Emilia Clarke è conosciuto anche come la Madre dei Draghi, avendo lei dato alla luce Viserion, Rhaegal e Drogon, i tre draghi che le hanno permesso di conquistare sempre più territori lungo il cammino intrapreso per raggiungere il famigerato trono.

C'è stato quindi chi ha sottolineato come la vera intenzione di Mattarella fosse in realtà quella di convocare i draghi di Daenerys e non Mario Draghi, chi immagine Khaleesi come ministro e chi invece, come Trash Italiano, immagina proprio Sergio Mattarella nei panni della Madre dei Draghi. Non manca poi chi, come Riccardo Marinucci, fantastica su un Mattarella in sella a Draghi, proprio come faceva Daenerys con i suoi amati figli.