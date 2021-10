Giancarlo Magalli a Verissimo: “la foto con Sonia? Volevamo provocare Adriana Volpe"

Giancarlo Magalli a Verissimo ha parlato del selfie fatto con

Sonia Bruganelli che ha fatto arrabbiare Adriana Volpe. Per Magalli si è trattato di una provocazione di Sonia, per l'altra opinionista del Grande Fratello Vip 6 l'ex conduttore de I fatti vostri vuole trarre vantaggio dalla vicenda.

Giancarlo Magalli è stato ospite di Verissimo nella puntata del 3 ottobre, tra una domanda e l'altra Silvia Toffanin gli ha mostrato la foto che aveva animato il weekend precedente. Per capire cosa è successo bisogna tornare a sabato sera 25 settembre, quando Sonia Bruganelli ha pubblicato sui social un selfie con Giancarlo Magalli, nemico giurato di Adriana Volpe. Poco dopo l'opinionista del Grande Fratello Vip, poltrona condivisa proprio con la moglie di Paolo Bonolis, ha replicato sui social "Dio li fa e poi li accoppia". La questione è stata discussa anche durante la puntata di lunedì 27 settembre del Grande Fratello Vip 6, dove si è avuta la conferma che tra le due opinioniste non c'è grande feeling. Sonia ha ribadito che la foto non era stata fatta per provocare Adriana, il cui nome durante la cena non era stato neanche pronunciato, ma la Volpe è rimasta convinta del contrario.

Giancarlo Magalli, come si vede nel video, ha gettato benzina sul fuoco sostenendo che non era suo intento provocare una persona che non ha il senso dell'umorismo, riferendosi ad Adriana: "il selfie con Sonia per me non è stato una provocazione per Adriana Volpe, ma a Sonia piace punzecchiare ". L'ex conduttore de I Fatti Vostri ha poi aggiunto "L'intento era chiaro: che lei la vedesse e se la prendesse del fatto che Sonia si facesse una foto con uno che lei ha fatto diventare il suo peggior nemico. Io non ho fatto niente" e poi ha invitato la Volpe a prendere la vita con più leggerezza.

Nel corso della diretta di venerdì 1 ottobre del Grande Fratello Vip 6, Alfonso Signorini ha letto la dichiarazione di Magalli, avuta in anteprima dalla conduttrice di Verissimo, e ha chiesto a Sonia se volesse replicare, l'opinionista, come si vede nel video, non si è lasciata pregare e ha risposto alla dichiarazione di Giancarlo sostenendo che forse era lui che voleva provocare, il suo intento era solo quello di farsi una foto. Poi ha aggiunto "Avendo visto tutto questo clamore avrà detto 'che sono l'unico che non ci guadagna?'. Infatti è andato a fare l'intervista a Verissimo, non mi sembra che fino ad oggi era molto richiesto".